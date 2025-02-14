https://ria.ru/20250214/vance-1999501480.html

В Раде назвали главную проблему Украины

В Раде назвали главную проблему Украины - РИА Новости, 14.02.2025

В Раде назвали главную проблему Украины

Владимир Зеленский не соглашается на мир из-за предстоящих выборов в Европе, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T22:29:00+03:00

2025-02-14T22:29:00+03:00

2025-02-14T22:29:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не соглашается на мир из-за предстоящих выборов в Европе, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский сейчас не соглашается на мир. Он главная проблема Украины", — написал он.Нардеп связал позицию главы киевского режима с предстоящими выборами в европейских странах в ближайшие полгода."Продолжение войны на этот промежуток времени нужно для того, чтобы оппозиция не атаковала находящиеся у власти европейские партии с вопросом “куда пошли миллиарды, если можно было договориться”, — пояснил Дубинский.По мнению эксперта, проигрыш либеральных и демократических партий и союзов в странах ЕС угрожают главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, которая "на их плечах и поддержке Байдена узурпировала власть в Еврокомиссии".В пятницу Зеленский заявил, что не станет подписывать мирное соглашение в Мюнхене из-за "исторических причин".Срок полномочий лидера киевского режима истек 20 мая прошлого года, но выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как отмечал Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер. При этом, по его словам, Россия готова вести переговоры с любым легитимным лидером Украины, в том числе с Зеленским, если он победит на выборах. Однако для этого киевские власти должны найти способ отменить указ, запрещающий им вступать в переговоры с Москвой, для проведения президентских выборов им нужно также отменить военное положение.

https://ria.ru/20250214/peregovory-1999450295.html

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, александр дубинский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, верховная рада украины, мюнхен