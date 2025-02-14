https://ria.ru/20250214/uslugi-1999448627.html

Более 20 тысяч услуг оказал карельский центр "Мой бизнес" с 2019 года

Более 20 тысяч услуг оказал карельский центр "Мой бизнес" с 2019 года - РИА Новости, 14.02.2025

Более 20 тысяч услуг оказал карельский центр "Мой бизнес" с 2019 года

Более 20 тысяч услуг оказал карельским предпринимателям региональный центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" с 2019 по 2024 годы, РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:05:00+03:00

2025-02-14T17:05:00+03:00

2025-02-14T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 20 тысяч услуг оказал карельским предпринимателям региональный центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме того, центр провел для предпринимателей более 700 обучающих мероприятий и поддержал около 100 социальных предприятий. В центре можно узнать, как получить статус социального предприятия и какие плюсы он дает, поучаствовать в выставках и ярмарках, вывести свою продукцию на маркетплейсы, научиться избегать ошибок в ведении своего дела и многое другое. По словам министра экономического развития Республики Карелия Олега Ермолаева, в Петрозаводске создана единая инфраструктура для оказания поддержки бизнесу. На одной площадке располагаются: центр "Мой бизнес", Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонд "Центр поддержки экспорта", "Корпорация развития Республики Карелия", Фонд венчурных инвестиций, Торгово-промышленная палата и многое другое. По итогам 2024 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе составляет порядка 104 тысяч человек. Так, за шесть лет рост составил более 40%.

https://ria.ru/20250213/podderzhka-1999184638.html

https://ria.ru/20250213/msp-1999087493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия