https://ria.ru/20250214/uslugi-1999448627.html
Более 20 тысяч услуг оказал карельский центр "Мой бизнес" с 2019 года
Более 20 тысяч услуг оказал карельский центр "Мой бизнес" с 2019 года - РИА Новости, 14.02.2025
Более 20 тысяч услуг оказал карельский центр "Мой бизнес" с 2019 года
Более 20 тысяч услуг оказал карельским предпринимателям региональный центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" с 2019 по 2024 годы, РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:05:00+03:00
2025-02-14T17:05:00+03:00
2025-02-14T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 20 тысяч услуг оказал карельским предпринимателям региональный центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме того, центр провел для предпринимателей более 700 обучающих мероприятий и поддержал около 100 социальных предприятий. В центре можно узнать, как получить статус социального предприятия и какие плюсы он дает, поучаствовать в выставках и ярмарках, вывести свою продукцию на маркетплейсы, научиться избегать ошибок в ведении своего дела и многое другое. По словам министра экономического развития Республики Карелия Олега Ермолаева, в Петрозаводске создана единая инфраструктура для оказания поддержки бизнесу. На одной площадке располагаются: центр "Мой бизнес", Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонд "Центр поддержки экспорта", "Корпорация развития Республики Карелия", Фонд венчурных инвестиций, Торгово-промышленная палата и многое другое. По итогам 2024 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе составляет порядка 104 тысяч человек. Так, за шесть лет рост составил более 40%.
https://ria.ru/20250213/podderzhka-1999184638.html
https://ria.ru/20250213/msp-1999087493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика карелия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Карелия
Более 20 тысяч услуг оказал карельский центр "Мой бизнес" с 2019 года
Свыше 20 тысяч услуг оказал центр "Мой бизнес" Республики Карелия с 2019 года
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 20 тысяч услуг оказал карельским предпринимателям региональный центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" с 2019 по 2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кроме того, центр провел для предпринимателей более 700 обучающих мероприятий и поддержал около 100 социальных предприятий.
В центре можно узнать, как получить статус социального предприятия и какие плюсы он дает, поучаствовать в выставках и ярмарках, вывести свою продукцию на маркетплейсы, научиться избегать ошибок в ведении своего дела и многое другое.
По словам министра экономического развития Республики Карелия Олега Ермолаева, в Петрозаводске создана единая инфраструктура для оказания поддержки бизнесу. На одной площадке располагаются: центр "Мой бизнес", Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонд "Центр поддержки экспорта", "Корпорация развития Республики Карелия", Фонд венчурных инвестиций, Торгово-промышленная палата и многое другое.
По итогам 2024 года численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе составляет порядка 104 тысяч человек. Так, за шесть лет рост составил более 40%.