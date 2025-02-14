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На Западе признали тотальный провал Украины - РИА Новости, 14.02.2025
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15:03 14.02.2025 (обновлено: 16:41 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
На Западе признали тотальный провал Украины
На Западе признали тотальный провал Украины - РИА Новости, 14.02.2025
На Западе признали тотальный провал Украины
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял подписание заявки на вступление Украины в НАТО. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:03:00+03:00
2025-02-14T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял подписание заявки на вступление Украины в НАТО."Три марионетки подписывают заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Миллион погибших украинцев спустя (никто из их семей или элиты не погиб). Становится явным, что они никогда не вступят в НАТО, никогда не вступят в ЕС, они потеряли 25 процентов своей территории", — написал он, дополнив пост кадрами с церемонии.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Позже бывший помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент Соединенных Штатов, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014-го маловероятной.
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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в мире, украина, чей боуз, нато, евросоюз, сша, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Чей Боуз, НАТО, Евросоюз, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский
На Западе признали тотальный провал Украины

Журналист Боуз высмеял провал Киева после подписания заявки на вступление в НАТО

© Фото : Пресс-служба президента Украины Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО
Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял подписание заявки на вступление Украины в НАТО.
"Три марионетки подписывают заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Миллион погибших украинцев спустя (никто из их семей или элиты не погиб). Становится явным, что они никогда не вступят в НАТО, никогда не вступят в ЕС, они потеряли 25 процентов своей территории", — написал он, дополнив пост кадрами с церемонии.
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Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президент Соединенных Штатов, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014-го маловероятной.
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