https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

На Западе признали тотальный провал Украины

На Западе признали тотальный провал Украины - РИА Новости, 14.02.2025

На Западе признали тотальный провал Украины

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял подписание заявки на вступление Украины в НАТО. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:03:00+03:00

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2025-02-14T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял подписание заявки на вступление Украины в НАТО."Три марионетки подписывают заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Миллион погибших украинцев спустя (никто из их семей или элиты не погиб). Становится явным, что они никогда не вступят в НАТО, никогда не вступят в ЕС, они потеряли 25 процентов своей территории", — написал он, дополнив пост кадрами с церемонии.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Позже бывший помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.Президент Соединенных Штатов, комментируя разговор с российским коллегой, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014-го маловероятной.

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

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