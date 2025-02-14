https://ria.ru/20250214/ukraina-1999387948.html

В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС

В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 14.02.2025

В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС

Офис Владимира Зеленского стоит за ударом беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 14.02.2025

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2025-02-14T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского стоит за ударом беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме РФ назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. "А по дрону, который атаковал Чернобыльскую АЭС, у меня только один вопрос: пульт был в руках у Зеленского или (главы офиса Зеленского Андрея -ред.) Ермака?" - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html

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в мире, украина, владимир зеленский, чернобыльская аэс, верховная рада украины, вооруженные силы украины