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В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 14.02.2025
В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
Офис Владимира Зеленского стоит за ударом беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:15:00+03:00
2025-02-14T14:15:00+03:00
2025-02-14T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского стоит за ударом беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, считает выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме РФ назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. "А по дрону, который атаковал Чернобыльскую АЭС, у меня только один вопрос: пульт был в руках у Зеленского или (главы офиса Зеленского Андрея -ред.) Ермака?" - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
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В Раде обвинили Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
Депутат Рады Дмитрук, что за ударом БПЛА по саркофагу ЧАЭС стоит офис Зеленского