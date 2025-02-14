https://ria.ru/20250214/ukraina-1999376279.html
Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2014 года
Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2014 года - РИА Новости, 14.02.2025
Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2014 года
Министр обороны США Пит Хегсет назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:49:00+03:00
2025-02-14T13:49:00+03:00
2025-02-14T14:02:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года."Реальность в виде возвращения к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна. Реальность в виде американских войск на Украине маловероятна. Реальность в виде членства Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна", - заявил Хегсет на пресс-конференции в Варшаве.При этом, на вопрос, может ли Украина вернуться к границам 2022 года, глава Пентагона ответил, что "всё возможно".
https://ria.ru/20250214/pentagon-1999304324.html
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украина, в мире, пентагон, пит хегсет, сша, варшава, нато, министерство обороны сша
Украина, В мире, Пентагон, Пит Хегсет, США, Варшава, НАТО, Министерство обороны США
Глава Пентагона оценил возможность Украины вернуться к границам 2014 года
Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно