В Сумах прогремел взрыв
В городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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