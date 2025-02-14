https://ria.ru/20250214/ukraina-1999352827.html
Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО
Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО - РИА Новости, 14.02.2025
Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО
Украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что встретился с генсеком НАТО Марком Рютте перед заседанием совета Украина-НАТО, и заявил, что страна не... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:42:00+03:00
2025-02-14T12:42:00+03:00
2025-02-14T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что встретился с генсеком НАТО Марком Рютте перед заседанием совета Украина-НАТО, и заявил, что страна не хочет отказываться от курса на вступление в военно-политический блок. В среду министр обороны США Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи киевскому режиму отметил, что в Вашингтоне не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В четверг Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО. "Перед заседанием совета Украина-НАТО провел важный разговор с генеральным секретарем альянса и большим другом Украины Рютте. Украина не отказывается от своего стратегического курса: мы видим свое будущее в НАТО", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО
Министр обороны Умеров: Украина не отказывается от курса на вступление в НАТО