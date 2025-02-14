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Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999352827.html
Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО
Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО - РИА Новости, 14.02.2025
Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО
Украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что встретился с генсеком НАТО Марком Рютте перед заседанием совета Украина-НАТО, и заявил, что страна не... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:42:00+03:00
2025-02-14T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
россия
сша
марк рютте
рустем умеров
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что встретился с генсеком НАТО Марком Рютте перед заседанием совета Украина-НАТО, и заявил, что страна не хочет отказываться от курса на вступление в военно-политический блок. В среду министр обороны США Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи киевскому режиму отметил, что в Вашингтоне не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В четверг Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО. "Перед заседанием совета Украина-НАТО провел важный разговор с генеральным секретарем альянса и большим другом Украины Рютте. Украина не отказывается от своего стратегического курса: мы видим свое будущее в НАТО", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Марк Рютте, Рустем Умеров, Пит Хегсет, НАТО, Киев
Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО

Министр обороны Умеров: Украина не отказывается от курса на вступление в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что встретился с генсеком НАТО Марком Рютте перед заседанием совета Украина-НАТО, и заявил, что страна не хочет отказываться от курса на вступление в военно-политический блок.
В среду министр обороны США Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи киевскому режиму отметил, что в Вашингтоне не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В четверг Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО.
"Перед заседанием совета Украина-НАТО провел важный разговор с генеральным секретарем альянса и большим другом Украины Рютте. Украина не отказывается от своего стратегического курса: мы видим свое будущее в НАТО", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
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Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Две главные причины, почему Трамп срочно пошел на мир с Путиным через силу
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАМарк РюттеРустем УмеровПит ХегсетНАТОКиев
 
 
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