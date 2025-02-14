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СМИ: Украина передала США драфт соглашения по редкоземельным металлам - РИА Новости, 14.02.2025
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12:22 14.02.2025 (обновлено: 12:23 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999347352.html
СМИ: Украина передала США драфт соглашения по редкоземельным металлам
СМИ: Украина передала США драфт соглашения по редкоземельным металлам - РИА Новости, 14.02.2025
СМИ: Украина передала США драфт соглашения по редкоземельным металлам
Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США, Вашингтон попросил время на рассмотрение, сообщает в пятницу агентство... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:22:00+03:00
2025-02-14T12:23:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
кит келлог
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США, Вашингтон попросил время на рассмотрение, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. В четверг украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщал, что Киев анализирует драфт соглашения с США по редкоземельным ископаемым, ответ планирует предоставить в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. "Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США... Американская сторона попросила время до 17.00 (18.00 мск), чтобы с ним поработать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250204/ukraina-1997332205.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, рбк (медиагруппа), g7, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, РБК (медиагруппа), G7, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
СМИ: Украина передала США драфт соглашения по редкоземельным металлам

РБК-Украина: Киев доработал драфт соглашения по редкоземельным металлам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США, Вашингтон попросил время на рассмотрение, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
В четверг украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщал, что Киев анализирует драфт соглашения с США по редкоземельным ископаемым, ответ планирует предоставить в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
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"Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США... Американская сторона попросила время до 17.00 (18.00 мск), чтобы с ним поработать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
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В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампКит КеллогРБК (медиагруппа)G7Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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