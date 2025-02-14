СМИ: Украина передала США драфт соглашения по редкоземельным металлам
РБК-Украина: Киев доработал драфт соглашения по редкоземельным металлам
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США, Вашингтон попросил время на рассмотрение, сообщает в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
В четверг украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского сообщал, что Киев анализирует драфт соглашения с США по редкоземельным ископаемым, ответ планирует предоставить в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
"Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США... Американская сторона попросила время до 17.00 (18.00 мск), чтобы с ним поработать", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.