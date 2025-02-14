https://ria.ru/20250214/ukraina-1999345208.html

На Мюнхенской конференции обсудят урегулирование на Украине

На Мюнхенской конференции обсудят урегулирование на Украине - РИА Новости, 14.02.2025

На Мюнхенской конференции обсудят урегулирование на Украине

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине путем переговоров,... РИА Новости, 14.02.2025

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мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, передает агентство Рейтер. "Мы поговорим о конфликте между Украиной и Россией и как привести его к урегулированию путем переговоров", - приводит слова Вэнса агентство. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.

https://ria.ru/20250205/ssha-1997608273.html

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в мире, украина, сша, россия, мюнхенская конференция по безопасности