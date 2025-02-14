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На Мюнхенской конференции обсудят урегулирование на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
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12:12 14.02.2025 (обновлено: 12:54 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999345208.html
На Мюнхенской конференции обсудят урегулирование на Украине
На Мюнхенской конференции обсудят урегулирование на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
На Мюнхенской конференции обсудят урегулирование на Украине
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине путем переговоров,... РИА Новости, 14.02.2025
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в мире
украина
сша
россия
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, передает агентство Рейтер. "Мы поговорим о конфликте между Украиной и Россией и как привести его к урегулированию путем переговоров", - приводит слова Вэнса агентство. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.
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в мире, украина, сша, россия, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Россия, Мюнхенская конференция по безопасности
На Мюнхенской конференции обсудят урегулирование на Украине

Вице-президент США Вэнс: в Мюнхене обсудят урегулирование конфликта на Украине

© Getty Images / Johannes SimonПолицейский перед отелем Bayerischer Hof перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
Полицейский перед отелем Bayerischer Hof перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Полицейский перед отелем Bayerischer Hof перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, передает агентство Рейтер.
"Мы поговорим о конфликте между Украиной и Россией и как привести его к урегулированию путем переговоров", - приводит слова Вэнса агентство.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии.
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В миреУкраинаСШАРоссияМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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