Рейтинг@Mail.ru
США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999264735.html
США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине
США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине
Территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в значительных количествах добывается там только семь из них, следует из... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:04:00+03:00
2025-02-14T02:04:00+03:00
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в значительных количествах добывается там только семь из них, следует из анализа РИА Новости открытых данных. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. США в 2022 году выделило 50 критически важных для себя минералов, из них на Украине можно найти в разных количествах 36 элементов. Среди отсутствующих - широко применяемые в промышленности олово и сурьма. Однако в значительных объемах на Украине можно найти лишь 17 элементов, в том числе алюминиевые руды, литий, кобальт, никелевые руды, скандий и тантал. При этом часть из этих металлов местные компании сами отказывались добывать. Например, несмотря на наличие алюминиевых руд в стране, местные металлурги предпочитали импортировать руду для производства изделий - все из-за высокой сложности и экономической нецелесообразности. По различным данным, в промышленных масштабах на Украине добывается лишь семь из 50 критически важных металлов. Так, страна является заметным производителем титана: по итогам 2022 года ее доля составляла около 2%, а в 2019 году она была на пике в 7%. Кроме того, страна в 2022 году добыла около 2% от мирового объема марганца против чуть больше 3% в 2019 году. Также Украина добывала бериллий, гафний, графит, магний и цирконий. Все эти металлы, за исключением последних двух, страна даже экспортировала в прошлом году. Стоит отметить, что некоторые металлы на Украине добывались как побочный продукт угля. Так, до 2022 года Украина получала галлий и германий из донбасского угля. После того, как ДНР и ЛНР присоединились к России, их добыча на Украине сократилась до нуля. На текущий момент данных, которые указывали бы на восстановление выпуска, нет. Агентство проанализировало последние доступные данные Государственной службы геологии и недр Украины, Европейской инфраструктуры геологических данных (EGDI), аналитические отчеты Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО), World Mining Data и ряд научных работ в сфере геологии.
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997427948.html
https://ria.ru/20250213/krym-1999118804.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97651bcebf6b293f35e532a1c1ca96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский
Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский
США могут претендовать на 36 критически важных минералов на Украине

На Украине добывается только семь из 50 критически важных для США минералов

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в значительных количествах добывается там только семь из них, следует из анализа РИА Новости открытых данных.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
4 февраля, 12:16
США в 2022 году выделило 50 критически важных для себя минералов, из них на Украине можно найти в разных количествах 36 элементов. Среди отсутствующих - широко применяемые в промышленности олово и сурьма.
Однако в значительных объемах на Украине можно найти лишь 17 элементов, в том числе алюминиевые руды, литий, кобальт, никелевые руды, скандий и тантал. При этом часть из этих металлов местные компании сами отказывались добывать. Например, несмотря на наличие алюминиевых руд в стране, местные металлурги предпочитали импортировать руду для производства изделий - все из-за высокой сложности и экономической нецелесообразности.
По различным данным, в промышленных масштабах на Украине добывается лишь семь из 50 критически важных металлов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов
5 февраля, 07:45
Так, страна является заметным производителем титана: по итогам 2022 года ее доля составляла около 2%, а в 2019 году она была на пике в 7%. Кроме того, страна в 2022 году добыла около 2% от мирового объема марганца против чуть больше 3% в 2019 году. Также Украина добывала бериллий, гафний, графит, магний и цирконий. Все эти металлы, за исключением последних двух, страна даже экспортировала в прошлом году.
Стоит отметить, что некоторые металлы на Украине добывались как побочный продукт угля. Так, до 2022 года Украина получала галлий и германий из донбасского угля. После того, как ДНР и ЛНР присоединились к России, их добыча на Украине сократилась до нуля. На текущий момент данных, которые указывали бы на восстановление выпуска, нет.
Агентство проанализировало последние доступные данные Государственной службы геологии и недр Украины, Европейской инфраструктуры геологических данных (EGDI), аналитические отчеты Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО), World Mining Data и ряд научных работ в сфере геологии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Крыму призвали Зеленского не зариться на территорию России
Вчера, 14:44
 
УкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала