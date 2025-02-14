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В Волгоградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 14.02.2025
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10:57 14.02.2025 (обновлено: 11:35 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ubiystvo-1999323344.html
В Волгоградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
В Волгоградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 14.02.2025
В Волгоградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве
Ранее судимого уроженца Астраханской области задержали по подозрению в убийстве мужчины и женщины в городе Волжский, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:57:00+03:00
2025-02-14T11:35:00+03:00
происшествия
волжский
астраханская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 14 фев – РИА Новости. Ранее судимого уроженца Астраханской области задержали по подозрению в убийстве мужчины и женщины в городе Волжский, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. Ведомство 6 февраля сообщало, что в Волжском в квартире обнаружены мертвыми мужчина и женщина, их зарезали. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Подозреваемым "оказался уроженец Астраханской области". "Мужчина был объявлен в розыск. Накануне злоумышленник был задержан в одном из общежитий Волжского", - говорится в сообщении. По информации СК, задержанный сообщил, что во время распития спиртного у него возникла ссора со знакомым и он его ударил ножом, а женщину убил, когда та пыталась убежать из квартиры. Отмечается, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков.
https://ria.ru/20250121/ubiystvo-1994814066.html
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волжский
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происшествия, волжский, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волжский, Астраханская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Волжском задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины

© Фото : Волгоградский Следком/TelegramДопрос подозреваемого в двойном убийстве в Волжском
Допрос подозреваемого в двойном убийстве в Волжском - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Волгоградский Следком/Telegram
Допрос подозреваемого в двойном убийстве в Волжском
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ВОЛГОГРАД, 14 фев – РИА Новости. Ранее судимого уроженца Астраханской области задержали по подозрению в убийстве мужчины и женщины в городе Волжский, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
Ведомство 6 февраля сообщало, что в Волжском в квартире обнаружены мертвыми мужчина и женщина, их зарезали. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц".
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Подозреваемым "оказался уроженец Астраханской области". "Мужчина был объявлен в розыск. Накануне злоумышленник был задержан в одном из общежитий Волжского", - говорится в сообщении.
По информации СК, задержанный сообщил, что во время распития спиртного у него возникла ссора со знакомым и он его ударил ножом, а женщину убил, когда та пыталась убежать из квартиры.
Отмечается, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков.
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