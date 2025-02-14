https://ria.ru/20250214/ubiystvo-1999323344.html

В Волгоградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

В Волгоградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве - РИА Новости, 14.02.2025

В Волгоградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Ранее судимого уроженца Астраханской области задержали по подозрению в убийстве мужчины и женщины в городе Волжский, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:57:00+03:00

2025-02-14T10:57:00+03:00

2025-02-14T11:35:00+03:00

происшествия

волжский

астраханская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 14 фев – РИА Новости. Ранее судимого уроженца Астраханской области задержали по подозрению в убийстве мужчины и женщины в городе Волжский, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. Ведомство 6 февраля сообщало, что в Волжском в квартире обнаружены мертвыми мужчина и женщина, их зарезали. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух лиц". Подозреваемым "оказался уроженец Астраханской области". "Мужчина был объявлен в розыск. Накануне злоумышленник был задержан в одном из общежитий Волжского", - говорится в сообщении. По информации СК, задержанный сообщил, что во время распития спиртного у него возникла ссора со знакомым и он его ударил ножом, а женщину убил, когда та пыталась убежать из квартиры. Отмечается, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

https://ria.ru/20250121/ubiystvo-1994814066.html

https://ria.ru/20241227/ubiystvo-1991710942.html

волжский

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волжский, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)