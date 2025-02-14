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Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в Тюмени - РИА Новости, 14.02.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:55 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/tyumen-1999378488.html
Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в Тюмени
Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в Тюмени - РИА Новости, 14.02.2025
Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в Тюмени
Тюменская область запускает региональный проект "Боевой кадровый резерв", аналогичный государственной программе "Время героев", общественный совет проекта... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:55:00+03:00
2025-02-14T13:55:00+03:00
тюменская область
россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Тюменская область запускает региональный проект "Боевой кадровый резерв", аналогичный государственной программе "Время героев", общественный совет проекта возглавил губернатор Александр Моор. "Провел первое заседание оргкомитета регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Это аналог федеральной программы "Время героев". Благодаря ей участники специальной военной операции получают новые компетенции для дальнейшей службы Отечеству уже в гражданской жизни. Обсудили состав Общественного совета проекта. Возглавлю его лично", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. В состав общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" войдут участник специальной военной операции Герой России Рустам Сайфуллин, участник федеральной программы "Время героев" Виктор Квасов, другие известные в регионе люди, а также военный корреспондент "Комсомольской правды", член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц. Первое заседание совета состоится 17 февраля.
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россия, александр моор
Тюменская область, Россия, Александр Моор
Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стартует в Тюмени

Губернатор Моор возглавил общественный совет проекта "Боевой кадровый резерв"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Тюменская область запускает региональный проект "Боевой кадровый резерв", аналогичный государственной программе "Время героев", общественный совет проекта возглавил губернатор Александр Моор.
"Провел первое заседание оргкомитета регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Это аналог федеральной программы "Время героев". Благодаря ей участники специальной военной операции получают новые компетенции для дальнейшей службы Отечеству уже в гражданской жизни. Обсудили состав Общественного совета проекта. Возглавлю его лично", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
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В состав общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" войдут участник специальной военной операции Герой России Рустам Сайфуллин, участник федеральной программы "Время героев" Виктор Квасов, другие известные в регионе люди, а также военный корреспондент "Комсомольской правды", член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц.
Первое заседание совета состоится 17 февраля.
 
Тюменская областьРоссияАлександр Моор
 
 
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