Вэнс пожаловался на цензуру в Европе и США
Вице-президент США Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе.
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"Я признаю, что самые громкие призывы к цензуре исходят не из Европы, а из моей собственной страны", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом.
Он уточнил, что говорит о давлении администрации бывшего президента США Джо Байдена на социальные сети с целью сокрытия того, что Белый дом считал "дезинформацией". Цензура существует и в Европе, подчеркнул Вэнс.
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"Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Если вы бежите в страхе от собственных избирателей, ничего Америка не сможет сделать для вас", - сказал вице-президент.
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"Если ваша демократия может быть разрушена через рекламу за 100 тысяч долларов от иностранного государства, она не такая уж сильная", - сказал Вэнс.
Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.