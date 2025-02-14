https://ria.ru/20250214/tsenzura-1999449657.html

Вэнс пожаловался на цензуру в Европе и США

Вэнс пожаловался на цензуру в Европе и США - РИА Новости, 14.02.2025

Вэнс пожаловался на цензуру в Европе и США

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:07:00+03:00

2025-02-14T17:07:00+03:00

2025-02-14T17:45:00+03:00

в мире

россия

сша

европа

джо байден

дмитрий песков

сергей лавров

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999460844_470:588:2602:1787_1920x0_80_0_0_f2d85b783d436b4e404635436882b93a.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе. "Я признаю, что самые громкие призывы к цензуре исходят не из Европы, а из моей собственной страны", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом. Он уточнил, что говорит о давлении администрации бывшего президента США Джо Байдена на социальные сети с целью сокрытия того, что Белый дом считал "дезинформацией". Цензура существует и в Европе, подчеркнул Вэнс. "Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Если вы бежите в страхе от собственных избирателей, ничего Америка не сможет сделать для вас", - сказал вице-президент. Он заявил, что обвинения в адрес других стран, в частности России, в якобы влиянии на выборы в некоторых странах ЕС могут свидетельствовать о слабости этих демократий. "Если ваша демократия может быть разрушена через рекламу за 100 тысяч долларов от иностранного государства, она не такая уж сильная", - сказал Вэнс. Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

https://ria.ru/20250214/vens-1999449083.html

https://ria.ru/20250214/vens-1999447255.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, европа, джо байден, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз