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Вэнс пожаловался на цензуру в Европе и США - РИА Новости, 14.02.2025
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17:07 14.02.2025 (обновлено: 17:45 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tsenzura-1999449657.html
Вэнс пожаловался на цензуру в Европе и США
Вэнс пожаловался на цензуру в Европе и США - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс пожаловался на цензуру в Европе и США
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:07:00+03:00
2025-02-14T17:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе. "Я признаю, что самые громкие призывы к цензуре исходят не из Европы, а из моей собственной страны", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом. Он уточнил, что говорит о давлении администрации бывшего президента США Джо Байдена на социальные сети с целью сокрытия того, что Белый дом считал "дезинформацией". Цензура существует и в Европе, подчеркнул Вэнс. "Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Если вы бежите в страхе от собственных избирателей, ничего Америка не сможет сделать для вас", - сказал вице-президент. Он заявил, что обвинения в адрес других стран, в частности России, в якобы влиянии на выборы в некоторых странах ЕС могут свидетельствовать о слабости этих демократий. "Если ваша демократия может быть разрушена через рекламу за 100 тысяч долларов от иностранного государства, она не такая уж сильная", - сказал Вэнс. Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20250214/vens-1999449083.html
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в мире, россия, сша, европа, джо байден, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, США, Европа, Джо Байден, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз
Вэнс пожаловался на цензуру в Европе и США

Вице-президент США Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что цензура угрожает Европе.
«
"Я признаю, что самые громкие призывы к цензуре исходят не из Европы, а из моей собственной страны", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений
Вчера, 17:06
Он уточнил, что говорит о давлении администрации бывшего президента США Джо Байдена на социальные сети с целью сокрытия того, что Белый дом считал "дезинформацией". Цензура существует и в Европе, подчеркнул Вэнс.
«
"Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Если вы бежите в страхе от собственных избирателей, ничего Америка не сможет сделать для вас", - сказал вице-президент.
Он заявил, что обвинения в адрес других стран, в частности России, в якобы влиянии на выборы в некоторых странах ЕС могут свидетельствовать о слабости этих демократий.
«
"Если ваша демократия может быть разрушена через рекламу за 100 тысяч долларов от иностранного государства, она не такая уж сильная", - сказал Вэнс.
Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя
Вчера, 17:02
 
В миреРоссияСШАЕвропаДжо БайденДмитрий ПесковСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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