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ЦБ принимает решения по ставке самостоятельно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 14.02.2025
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16:12 14.02.2025 (обновлено: 16:28 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tsb-1999426452.html
ЦБ принимает решения по ставке самостоятельно, заявила Набиуллина
ЦБ принимает решения по ставке самостоятельно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 14.02.2025
ЦБ принимает решения по ставке самостоятельно, заявила Набиуллина
Банк России активно взаимодействует с правительством по экономической повестке, однако решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:12:00+03:00
2025-02-14T16:28:00+03:00
экономика
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России активно взаимодействует с правительством по экономической повестке, однако решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Что касается задачи достижения инфляции (цели в 4% - ред.). Инфляция – это всегда про достижение баланса спроса и предложения. Мы своей денежно-кредитной политикой влияем на совокупность спроса, но на спрос влияет и бюджетный дефицит, поэтому мы учитываем бюджетные параметры. Еще раз повторю, очень рассчитываем, что тот дезинфляционный эффект от возвращению к бюджетному правилу, который сейчас заложен, будет реализован", - сказала она."Мы с правительством сейчас очень активно взаимодействуем, сейчас нет необходимости каких-то дополнительных усилий по координации, обмениваемся взглядами на экономику, мерам, которые мы готовим, но решения каждый в своей сфере принимает абсолютно самостоятельно. И мы принимаем решения по денежно-кредитной политике независимо", - резюмировала Набиуллина.
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экономика, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Ключевая ставка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ принимает решения по ставке самостоятельно, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ взаимодействует с правительством по экономической повестке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России активно взаимодействует с правительством по экономической повестке, однако решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается задачи достижения инфляции (цели в 4% - ред.). Инфляция – это всегда про достижение баланса спроса и предложения. Мы своей денежно-кредитной политикой влияем на совокупность спроса, но на спрос влияет и бюджетный дефицит, поэтому мы учитываем бюджетные параметры. Еще раз повторю, очень рассчитываем, что тот дезинфляционный эффект от возвращению к бюджетному правилу, который сейчас заложен, будет реализован", - сказала она.
"Мы с правительством сейчас очень активно взаимодействуем, сейчас нет необходимости каких-то дополнительных усилий по координации, обмениваемся взглядами на экономику, мерам, которые мы готовим, но решения каждый в своей сфере принимает абсолютно самостоятельно. И мы принимаем решения по денежно-кредитной политике независимо", - резюмировала Набиуллина.
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Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
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ЭкономикаКлючевая ставкаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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