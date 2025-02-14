https://ria.ru/20250214/tsb-1999426452.html

ЦБ принимает решения по ставке самостоятельно, заявила Набиуллина

ЦБ принимает решения по ставке самостоятельно, заявила Набиуллина - РИА Новости, 14.02.2025

ЦБ принимает решения по ставке самостоятельно, заявила Набиуллина

Банк России активно взаимодействует с правительством по экономической повестке, однако решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:12:00+03:00

2025-02-14T16:12:00+03:00

2025-02-14T16:28:00+03:00

экономика

ключевая ставка

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России активно взаимодействует с правительством по экономической повестке, однако решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Что касается задачи достижения инфляции (цели в 4% - ред.). Инфляция – это всегда про достижение баланса спроса и предложения. Мы своей денежно-кредитной политикой влияем на совокупность спроса, но на спрос влияет и бюджетный дефицит, поэтому мы учитываем бюджетные параметры. Еще раз повторю, очень рассчитываем, что тот дезинфляционный эффект от возвращению к бюджетному правилу, который сейчас заложен, будет реализован", - сказала она."Мы с правительством сейчас очень активно взаимодействуем, сейчас нет необходимости каких-то дополнительных усилий по координации, обмениваемся взглядами на экономику, мерам, которые мы готовим, но решения каждый в своей сфере принимает абсолютно самостоятельно. И мы принимаем решения по денежно-кредитной политике независимо", - резюмировала Набиуллина.

https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина