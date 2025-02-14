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ЦБ пока не закладывает урегулирование на Украине в базовый макросценарий - РИА Новости, 14.02.2025
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15:27 14.02.2025 (обновлено: 15:28 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tsb-1999412901.html
ЦБ пока не закладывает урегулирование на Украине в базовый макросценарий
ЦБ пока не закладывает урегулирование на Украине в базовый макросценарий - РИА Новости, 14.02.2025
ЦБ пока не закладывает урегулирование на Украине в базовый макросценарий
ЦБ РФ пока не закладывает урегулирование украинского конфликта в базовый макросценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:27:00+03:00
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украина
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ РФ пока не закладывает урегулирование украинского конфликта в базовый макросценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В базовом сценарии у нас нет этого фактора пока, мне кажется, преждевременно включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от ситуации, сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию, мне кажется маловозможным", - ответила она на вопрос журналиста, закладывает ли регулятор возможность урегулирования конфликта на Украине в один из своих прогнозных сценариев.
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украина, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Украина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
ЦБ пока не закладывает урегулирование на Украине в базовый макросценарий

Набиуллина: ЦБ не закладывает урегулирование на Украине в базовый макросценарий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ РФ пока не закладывает урегулирование украинского конфликта в базовый макросценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"В базовом сценарии у нас нет этого фактора пока, мне кажется, преждевременно включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от ситуации, сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию, мне кажется маловозможным", - ответила она на вопрос журналиста, закладывает ли регулятор возможность урегулирования конфликта на Украине в один из своих прогнозных сценариев.
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