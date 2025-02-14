https://ria.ru/20250214/tsb-1999412901.html

ЦБ пока не закладывает урегулирование на Украине в базовый макросценарий

ЦБ пока не закладывает урегулирование на Украине в базовый макросценарий - РИА Новости, 14.02.2025

ЦБ пока не закладывает урегулирование на Украине в базовый макросценарий

ЦБ РФ пока не закладывает урегулирование украинского конфликта в базовый макросценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:27:00+03:00

2025-02-14T15:27:00+03:00

2025-02-14T15:28:00+03:00

украина

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ РФ пока не закладывает урегулирование украинского конфликта в базовый макросценарий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."В базовом сценарии у нас нет этого фактора пока, мне кажется, преждевременно включать в сценарий, тем более в базовый. Все будет зависеть от ситуации, сейчас просчитать точно влияние на экономику, инфляцию, мне кажется маловозможным", - ответила она на вопрос журналиста, закладывает ли регулятор возможность урегулирования конфликта на Украине в один из своих прогнозных сценариев.

https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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украина, центральный банк рф (цб рф), россия, экономика