https://ria.ru/20250214/trump-1999355695.html

В Японии не стали комментировать слова Трампа о G7 и возвращении России

В Японии не стали комментировать слова Трампа о G7 и возвращении России - РИА Новости, 14.02.2025

В Японии не стали комментировать слова Трампа о G7 и возвращении России

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от ответа на просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:56:00+03:00

2025-02-14T12:56:00+03:00

2025-02-14T12:56:00+03:00

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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от ответа на просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы вернуть Россию в G7. Как сообщило ранее агентство Рейтер, американский лидер считает "ошибкой" исключение России из "большой восьмерки". В ходе пресс-конференции журналисты попросили Хаяси прокомментировать данное высказывание президента США, однако тот ушел от прямого ответа. "Япония продолжает придавать важность единству "большой семерки", а также сотрудничеству и взаимодействию внутри G7", - подчеркнул генсек японского кабмина. Хаяси добавил, что "большая семерка" является "форматом для стран-членов, которые разделяют базовые ценности, такие как свобода, демократия, права человека, а также верховенство закона". "Мы намерены продолжать тесно взаимодействовать с США и странами-членами G7", - также заявил он.

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, есимаса хаяси, дональд трамп, g7, япония, g8