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В Японии не стали комментировать слова Трампа о G7 и возвращении России - РИА Новости, 14.02.2025
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12:56 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/trump-1999355695.html
В Японии не стали комментировать слова Трампа о G7 и возвращении России
В Японии не стали комментировать слова Трампа о G7 и возвращении России - РИА Новости, 14.02.2025
В Японии не стали комментировать слова Трампа о G7 и возвращении России
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от ответа на просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T12:56:00+03:00
2025-02-14T12:56:00+03:00
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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от ответа на просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы вернуть Россию в G7. Как сообщило ранее агентство Рейтер, американский лидер считает "ошибкой" исключение России из "большой восьмерки". В ходе пресс-конференции журналисты попросили Хаяси прокомментировать данное высказывание президента США, однако тот ушел от прямого ответа. "Япония продолжает придавать важность единству "большой семерки", а также сотрудничеству и взаимодействию внутри G7", - подчеркнул генсек японского кабмина. Хаяси добавил, что "большая семерка" является "форматом для стран-членов, которые разделяют базовые ценности, такие как свобода, демократия, права человека, а также верховенство закона". "Мы намерены продолжать тесно взаимодействовать с США и странами-членами G7", - также заявил он.
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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в мире, сша, россия, есимаса хаяси, дональд трамп, g7, япония, g8
В мире, США, Россия, Есимаса Хаяси, Дональд Трамп, G7, Япония, G8
В Японии не стали комментировать слова Трампа о G7 и возвращении России

Генсек Японии Хаяси ушел от ответа на вопрос о желании Трампа вернуть РФ в G7

© AP Photo / Sergey PonomarevЛоготип G8
Логотип G8 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Sergey Ponomarev
Логотип G8. Архивное фото
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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси ушел от ответа на просьбу журналистов прокомментировать высказывание президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы вернуть Россию в G7.
Как сообщило ранее агентство Рейтер, американский лидер считает "ошибкой" исключение России из "большой восьмерки". В ходе пресс-конференции журналисты попросили Хаяси прокомментировать данное высказывание президента США, однако тот ушел от прямого ответа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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"Япония продолжает придавать важность единству "большой семерки", а также сотрудничеству и взаимодействию внутри G7", - подчеркнул генсек японского кабмина.
Хаяси добавил, что "большая семерка" является "форматом для стран-членов, которые разделяют базовые ценности, такие как свобода, демократия, права человека, а также верховенство закона".
"Мы намерены продолжать тесно взаимодействовать с США и странами-членами G7", - также заявил он.
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В миреСШАРоссияЕсимаса ХаясиДональд ТрампG7ЯпонияG8
 
 
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