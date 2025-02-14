https://ria.ru/20250214/trufanov-1999385965.html
Палестинский "Исламский джихад" пообещал освободить россиянина
Палестинский "Исламский джихад" пообещал освободить россиянина - РИА Новости, 14.02.2025
Палестинский "Исламский джихад" пообещал освободить россиянина
Палестинская группировка "Исламский джихад" освободит россиянина Александра Труфанова в субботу, сообщили бригады "Аль-Кудс". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:08:00+03:00
2025-02-14T14:08:00+03:00
2025-02-14T15:03:00+03:00
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КАИР, 14 фев — РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" освободит россиянина Александра Труфанова в субботу, сообщили бригады "Аль-Кудс"."Бригады "Аль-Кудс" решили освободить в субботу, 15 февраля, заложника Александра Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену", — говорится в заявлении.Во вторник МИД России подтвердил, что дипломаты прилагают усилия для освобождения соотечественника.Как отмечал посол в Израиле Анатолий Викторов, других заложников с российским гражданством в секторе Газа нет.Елену Труфанову, ее мать Ирину Татти, сына Александра и его невесту Сафир Коэн похитили утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Глава семьи Труфановых был убит.В конце ноября 2023-го Елену, Ирину и Сафир освободили, это во многом стало возможным благодаря усилиям России.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии, он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил палестинцам вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250214/plan-1999291536.html
https://ria.ru/20250211/khamas-1998721439.html
https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html
https://ria.ru/20250214/konflikt-1915630213.html
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в мире, исламский джихад, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, палестина, сектор газа
В мире, Исламский джихад, Израиль, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Палестина, Сектор Газа
Палестинский "Исламский джихад" пообещал освободить россиянина
Группировка "Исламский джихад" в субботу освободит россиянина Труфанова
КАИР, 14 фев — РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" освободит россиянина Александра Труфанова в субботу, сообщили бригады "Аль-Кудс".
"Бригады "Аль-Кудс" решили освободить в субботу, 15 февраля, заложника Александра Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену", — говорится в заявлении.
Во вторник МИД России подтвердил, что дипломаты прилагают усилия для освобождения соотечественника.
Как отмечал посол в Израиле Анатолий Викторов, других заложников с российским гражданством в секторе Газа нет.
Елену Труфанову, ее мать Ирину Татти, сына Александра и его невесту Сафир Коэн похитили утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля
. Глава семьи Труфановых был убит.
В конце ноября 2023-го Елену, Ирину и Сафир освободили, это во многом стало возможным благодаря усилиям России.
Перемирие на Ближнем Востоке
С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем
и ХАМАС о перемирии, он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.
С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил палестинцам вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет
и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.