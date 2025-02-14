Рейтинг@Mail.ru
Палестинский "Исламский джихад" пообещал освободить россиянина - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 14.02.2025 (обновлено: 15:03 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/trufanov-1999385965.html
Палестинский "Исламский джихад" пообещал освободить россиянина
Палестинский "Исламский джихад" пообещал освободить россиянина - РИА Новости, 14.02.2025
Палестинский "Исламский джихад" пообещал освободить россиянина
Палестинская группировка "Исламский джихад" освободит россиянина Александра Труфанова в субботу, сообщили бригады "Аль-Кудс". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:08:00+03:00
2025-02-14T15:03:00+03:00
в мире
исламский джихад
израиль
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983524061_0:49:421:286_1920x0_80_0_0_f8968d9254c9e533b06734e0e685f9dd.jpg
КАИР, 14 фев — РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" освободит россиянина Александра Труфанова в субботу, сообщили бригады "Аль-Кудс"."Бригады "Аль-Кудс" решили освободить в субботу, 15 февраля, заложника Александра Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену", — говорится в заявлении.Во вторник МИД России подтвердил, что дипломаты прилагают усилия для освобождения соотечественника.Как отмечал посол в Израиле Анатолий Викторов, других заложников с российским гражданством в секторе Газа нет.Елену Труфанову, ее мать Ирину Татти, сына Александра и его невесту Сафир Коэн похитили утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Глава семьи Труфановых был убит.В конце ноября 2023-го Елену, Ирину и Сафир освободили, это во многом стало возможным благодаря усилиям России.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии, он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил палестинцам вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250214/plan-1999291536.html
https://ria.ru/20250211/khamas-1998721439.html
https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html
https://ria.ru/20250214/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983524061_0:0:381:286_1920x0_80_0_0_0414bdbeac24710088425d662966783d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, исламский джихад, израиль, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, палестина, сектор газа
В мире, Исламский джихад, Израиль, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Палестина, Сектор Газа
Палестинский "Исламский джихад" пообещал освободить россиянина

Группировка "Исламский джихад" в субботу освободит россиянина Труфанова

"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 14 фев — РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" освободит россиянина Александра Труфанова в субботу, сообщили бригады "Аль-Кудс".
"Бригады "Аль-Кудс" решили освободить в субботу, 15 февраля, заложника Александра Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену", — говорится в заявлении.
Палестинцы едут в повозке в Рафахе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Европе разрабатывают план по Газе в противовес предложению Трампа
Вчера, 09:24
Во вторник МИД России подтвердил, что дипломаты прилагают усилия для освобождения соотечественника.
Как отмечал посол в Израиле Анатолий Викторов, других заложников с российским гражданством в секторе Газа нет.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Израиль возобновит боевые действия, если ХАМАС не освободит заложников
11 февраля, 20:23
Елену Труфанову, ее мать Ирину Татти, сына Александра и его невесту Сафир Коэн похитили утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз на юге Израиля. Глава семьи Труфановых был убит.
В конце ноября 2023-го Елену, Ирину и Сафир освободили, это во многом стало возможным благодаря усилиям России.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС
8 февраля, 22:39

Перемирие на Ближнем Востоке

С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии, он предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня.
С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил палестинцам вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИсламский джихадИзраильРоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала