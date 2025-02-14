https://ria.ru/20250214/trudnosti-1999254576.html

Экономист назвал момент, когда доллар вернется к росту

Экономист назвал момент, когда доллар вернется к росту - РИА Новости, 14.02.2025

Экономист назвал момент, когда доллар вернется к росту

Нынешнее укрепление рубля к доллару продлится недолго: ближе ко второму кварталу российская валюта может столкнуться с новыми трудностями, рассказал агентству... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:18:00+03:00

2025-02-14T02:18:00+03:00

2025-02-14T02:18:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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александр шнейдерман

альфа-форекс

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нынешнее укрепление рубля к доллару продлится недолго: ближе ко второму кварталу российская валюта может столкнуться с новыми трудностями, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Он напомнил, что текущее укрепление рубля началось в январе на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России."Падение доллара ниже психологической отметки 100 рублей по итогам месяца сохранило инерцию его ослабления благодаря росту оптимизма участников рынка вокруг геополитической обстановки в мире — налаживанию отношений между США и Россией", — добавил эксперт.Теперь доллар по 89 и 90 рублей стал реальностью на рынке Форекс.При этом, если отбросить в сторону геополитику, движение котировок определяется балансом спроса и предложения, на который влияют множество факторов. Особое внимание стоит обратить на сокращение баланса внешней торговли, которое станет очевидно ближе ко второму кварталу. Курс доллара может закрепиться в районе 90-100 рублей за доллар, если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, заключил Шнейдерман.

https://ria.ru/20250127/rubl-1995603914.html

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экономика, россия, сша, рубль, доллар, александр шнейдерман, альфа-форекс