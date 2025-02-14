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Экономист назвал момент, когда доллар вернется к росту - РИА Новости, 14.02.2025
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:18 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/trudnosti-1999254576.html
Экономист назвал момент, когда доллар вернется к росту
Экономист назвал момент, когда доллар вернется к росту - РИА Новости, 14.02.2025
Экономист назвал момент, когда доллар вернется к росту
Нынешнее укрепление рубля к доллару продлится недолго: ближе ко второму кварталу российская валюта может столкнуться с новыми трудностями, рассказал агентству... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:18:00+03:00
2025-02-14T02:18:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
рубль
доллар
александр шнейдерман
альфа-форекс
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нынешнее укрепление рубля к доллару продлится недолго: ближе ко второму кварталу российская валюта может столкнуться с новыми трудностями, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Он напомнил, что текущее укрепление рубля началось в январе на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России."Падение доллара ниже психологической отметки 100 рублей по итогам месяца сохранило инерцию его ослабления благодаря росту оптимизма участников рынка вокруг геополитической обстановки в мире — налаживанию отношений между США и Россией", — добавил эксперт.Теперь доллар по 89 и 90 рублей стал реальностью на рынке Форекс.При этом, если отбросить в сторону геополитику, движение котировок определяется балансом спроса и предложения, на который влияют множество факторов. Особое внимание стоит обратить на сокращение баланса внешней торговли, которое станет очевидно ближе ко второму кварталу. Курс доллара может закрепиться в районе 90-100 рублей за доллар, если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, заключил Шнейдерман.
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экономика, россия, сша, рубль, доллар, александр шнейдерман, альфа-форекс
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Рубль, Доллар, Александр Шнейдерман, Альфа-Форекс
Экономист назвал момент, когда доллар вернется к росту

Экономист Шнейдерман: российская валюта может столкнуться с новыми трудностями

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Нынешнее укрепление рубля к доллару продлится недолго: ближе ко второму кварталу российская валюта может столкнуться с новыми трудностями, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Он напомнил, что текущее укрепление рубля началось в январе на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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"Падение доллара ниже психологической отметки 100 рублей по итогам месяца сохранило инерцию его ослабления благодаря росту оптимизма участников рынка вокруг геополитической обстановки в мире — налаживанию отношений между США и Россией", — добавил эксперт.
Теперь доллар по 89 и 90 рублей стал реальностью на рынке Форекс.
При этом, если отбросить в сторону геополитику, движение котировок определяется балансом спроса и предложения, на который влияют множество факторов. Особое внимание стоит обратить на сокращение баланса внешней торговли, которое станет очевидно ближе ко второму кварталу. Курс доллара может закрепиться в районе 90-100 рублей за доллар, если не вмешаются непредвиденные обстоятельства, заключил Шнейдерман.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАРубльДолларАлександр ШнейдерманАльфа-Форекс
 
 
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