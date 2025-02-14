https://ria.ru/20250214/trevoga-1999263103.html

В 12 украинских областях объявили воздушную тревогу

В 12 украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.02.2025

В 12 украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и 12 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:40:00+03:00

2025-02-14T01:40:00+03:00

2025-02-14T01:48:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и 12 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.С 23.28 четверга мск тревога начала звучать в Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области, следом тревога прозвучала в Одесской области. В Киевской области тревога была объявлена в 0.14. В 1.03 тревога начала звучать в остальной части Черкасской области и распространилась на Житомирскую область, Винницкую область и Киев.Ранее ее объявили в Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, в мире, черкасская область, россия, вооруженные силы украины