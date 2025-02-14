В 12 украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и 12 украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве и 12 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 23.28 четверга мск тревога начала звучать в Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области, следом тревога прозвучала в Одесской области. В Киевской области тревога была объявлена в 0.14. В 1.03 тревога начала звучать в остальной части Черкасской области и распространилась на Житомирскую область, Винницкую область и Киев.
Ранее ее объявили в Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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