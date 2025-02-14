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Раскрыто условие, при котором заемщика заставят погасить ипотеку досрочно - РИА Новости, 14.02.2025
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03:16 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/trebovanie-1999253891.html
Раскрыто условие, при котором заемщика заставят погасить ипотеку досрочно
Раскрыто условие, при котором заемщика заставят погасить ипотеку досрочно - РИА Новости, 14.02.2025
Раскрыто условие, при котором заемщика заставят погасить ипотеку досрочно
По закону есть четкие основания, когда банк может потребовать от заемщика досрочно погасить ипотечный кредит. И это вовсе не обесценивание залогового жилья,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:16:00+03:00
2025-02-14T03:16:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. По закону есть четкие основания, когда банк может потребовать от заемщика досрочно погасить ипотечный кредит. И это вовсе не обесценивание залогового жилья, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.Требование возможно при нецелевом использовании кредитных денег, систематических просрочках платежей (более 60 дней за последние полгода), а также отказе от обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней.Произвольно требовать досрочной выплаты всего ипотечного кредита банк не вправе."Ухудшение финансового положения заемщика, смена работы или место жительства не являются законными основаниями для таких требований. Если банк настаивает на досрочном погашении по этим причинам, его действия можно оспорить", — отметила финансист.Если такое требование все же предъявлено, у заемщика есть 30 дней на добровольное погашение всей суммы. Но шанс легально урегулировать ситуацию сохраняется через ипотечные каникулы или реструктуризацию долга. Для этого нужно идти на сотрудничество с банком, а при получении кредита внимательно читать договор, заключила Шайдуллина.
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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, ипотека, банки, кредиты, деньги
Общество, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ипотека, Банки, Кредиты, Деньги
Раскрыто условие, при котором заемщика заставят погасить ипотеку досрочно

Финансист Шайдуллина: банк может потребовать досрочно погасить ипотечный кредит

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. По закону есть четкие основания, когда банк может потребовать от заемщика досрочно погасить ипотечный кредит. И это вовсе не обесценивание залогового жилья, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.
Требование возможно при нецелевом использовании кредитных денег, систематических просрочках платежей (более 60 дней за последние полгода), а также отказе от обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней.
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Произвольно требовать досрочной выплаты всего ипотечного кредита банк не вправе.
«
"Ухудшение финансового положения заемщика, смена работы или место жительства не являются законными основаниями для таких требований. Если банк настаивает на досрочном погашении по этим причинам, его действия можно оспорить", — отметила финансист.
Если такое требование все же предъявлено, у заемщика есть 30 дней на добровольное погашение всей суммы. Но шанс легально урегулировать ситуацию сохраняется через ипотечные каникулы или реструктуризацию долга. Для этого нужно идти на сотрудничество с банком, а при получении кредита внимательно читать договор, заключила Шайдуллина.
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