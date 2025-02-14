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Трамп создал совет по энергетическому доминированию США - РИА Новости, 14.02.2025
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22:36 14.02.2025 (обновлено: 22:51 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999502138.html
Трамп создал совет по энергетическому доминированию США
Трамп создал совет по энергетическому доминированию США - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп создал совет по энергетическому доминированию США
Американский президент Дональд Трамп в пятницу подписал указал о создании совета по энергетическому доминированию США, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:36:00+03:00
2025-02-14T22:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в пятницу подписал указал о создании совета по энергетическому доминированию США, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х."Президент Трамп сейчас подписывает два исполнительных указа… о создании совета по энергетическому доминированию, который возглавят министр внутренних дел Даг Бургум и министр энергетики Крис Райт", - сообщила Левитт.Второй подписанный указ касается отмены обязательной вакцинации от COVID в американских школах.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
https://ria.ru/20250214/indija-1999280875.html
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сша, в мире, дональд трамп, энергетика
США, В мире, Дональд Трамп, Энергетика
Трамп создал совет по энергетическому доминированию США

Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в пятницу подписал указал о создании совета по энергетическому доминированию США, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.
"Президент Трамп сейчас подписывает два исполнительных указа… о создании совета по энергетическому доминированию, который возглавят министр внутренних дел Даг Бургум и министр энергетики Крис Райт", - сообщила Левитт.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Индия и США договорились о совместной работе по ядерным реакторам
Вчера, 08:12
Второй подписанный указ касается отмены обязательной вакцинации от COVID в американских школах.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Вашингтоне. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа
Вчера, 02:17
 
СШАВ миреДональд ТрампЭнергетика
 
 
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