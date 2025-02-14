https://ria.ru/20250214/tramp-1999422580.html

Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США

Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США - РИА Новости, 14.02.2025

Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили предстоящий РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:01:00+03:00

2025-02-14T16:01:00+03:00

2025-02-14T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили предстоящий визит британского лидера в США, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в пятницу на сайте правительства Британии. "Премьер-министр был рад принять вчера вечером на Даунинг-стрит специального посланника президента Трампа в Великобритании Марка Бернетта, в ходе чего он (Стармер - ред.) принял звонок от президента Трампа и обсудил свой предстоящий визит в США", - сказано там. При этом точные даты планируемой поездки Стармера в Вашингтон не указываются. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может отсрочить встречу со Стармером после своей инаугурации. В начале января газета Times сообщала, что британский премьер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации президента. Британские СМИ неоднократно подмечали поводы для разногласий между британским правительством лейбористов и сторонниками президента США. Ранее лагерь Трампа подверг критике главу аппарата Стармера Моргана Максуини, когда выяснилось, что он посещал съезд американской Демократической партии во время предвыборной кампании в США. Помимо этого, некоторые члены британского правительства известны тем, что ранее резко высказывались в отношении Трампа, а его сторонник американский миллиардер Илон Маск открыто осуждал британские власти.

https://ria.ru/20250126/britaniya-1995600963.html

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в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, кир стармер, илон маск