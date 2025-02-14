Рейтинг@Mail.ru
Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/tramp-1999422580.html
Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США
Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США - РИА Новости, 14.02.2025
Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили предстоящий РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:01:00+03:00
2025-02-14T16:01:00+03:00
в мире
сша
великобритания
вашингтон (штат)
дональд трамп
кир стармер
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_57c182fa710b08fe4ff9d5cd8351a757.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили предстоящий визит британского лидера в США, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в пятницу на сайте правительства Британии. "Премьер-министр был рад принять вчера вечером на Даунинг-стрит специального посланника президента Трампа в Великобритании Марка Бернетта, в ходе чего он (Стармер - ред.) принял звонок от президента Трампа и обсудил свой предстоящий визит в США", - сказано там. При этом точные даты планируемой поездки Стармера в Вашингтон не указываются. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может отсрочить встречу со Стармером после своей инаугурации. В начале января газета Times сообщала, что британский премьер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации президента. Британские СМИ неоднократно подмечали поводы для разногласий между британским правительством лейбористов и сторонниками президента США. Ранее лагерь Трампа подверг критике главу аппарата Стармера Моргана Максуини, когда выяснилось, что он посещал съезд американской Демократической партии во время предвыборной кампании в США. Помимо этого, некоторые члены британского правительства известны тем, что ранее резко высказывались в отношении Трампа, а его сторонник американский миллиардер Илон Маск открыто осуждал британские власти.
https://ria.ru/20250126/britaniya-1995600963.html
сша
великобритания
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958709511_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_999605acf8675702746d87f9723b3e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), дональд трамп, кир стармер, илон маск
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кир Стармер, Илон Маск
Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США

Премьер Британии Стармер обсудил с Трампом предстоящий визит в США

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили предстоящий визит британского лидера в США, говорится в заявлении Даунинг-стрит, опубликованном в пятницу на сайте правительства Британии.
"Премьер-министр был рад принять вчера вечером на Даунинг-стрит специального посланника президента Трампа в Великобритании Марка Бернетта, в ходе чего он (Стармер - ред.) принял звонок от президента Трампа и обсудил свой предстоящий визит в США", - сказано там.
При этом точные даты планируемой поездки Стармера в Вашингтон не указываются.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что Трамп может отсрочить встречу со Стармером после своей инаугурации. В начале января газета Times сообщала, что британский премьер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации президента.
Британские СМИ неоднократно подмечали поводы для разногласий между британским правительством лейбористов и сторонниками президента США. Ранее лагерь Трампа подверг критике главу аппарата Стармера Моргана Максуини, когда выяснилось, что он посещал съезд американской Демократической партии во время предвыборной кампании в США. Помимо этого, некоторые члены британского правительства известны тем, что ранее резко высказывались в отношении Трампа, а его сторонник американский миллиардер Илон Маск открыто осуждал британские власти.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Премьер Британии провел первый телефонный разговор с Трампом
26 января, 23:28
 
В миреСШАВеликобританияВашингтон (штат)Дональд ТрампКир СтармерИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала