https://ria.ru/20250214/tramp-1999266835.html

Трамп рассказал, какие пошлины установят США на товары из Индии

Трамп рассказал, какие пошлины установят США на товары из Индии - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп рассказал, какие пошлины установят США на товары из Индии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели в отношении американских товаров. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:42:00+03:00

2025-02-14T02:42:00+03:00

2025-02-14T02:44:00+03:00

индия

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

сша

нью-дели

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995439831_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4687189af534d7fb3e3cd94b35753b97.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели в отношении американских товаров."Они (Индия - ред.) очень сильны в плане пошлин. Я их не виню, конечно, но это другой способ ведения бизнеса. Очень трудно продавать в Индии, потому что у них торговые барьеры, очень высокие пошлины. Мы в настоящий момент являемся страной, которая действует по принципу взаимности, и собираемся, будь то Индия или кто-то другой, взимать все то, что взимает Индия", - сообщил он на пресс-конференции в Белом доме.

https://ria.ru/20250214/modi-1999266441.html

индия

сша

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша, нью-дели, в мире