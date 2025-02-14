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Трамп рассказал, какие пошлины установят США на товары из Индии - РИА Новости, 14.02.2025
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02:42 14.02.2025 (обновлено: 02:44 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999266835.html
Трамп рассказал, какие пошлины установят США на товары из Индии
Трамп рассказал, какие пошлины установят США на товары из Индии - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп рассказал, какие пошлины установят США на товары из Индии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели в отношении американских товаров. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:42:00+03:00
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индия
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
сша
нью-дели
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели в отношении американских товаров."Они (Индия - ред.) очень сильны в плане пошлин. Я их не виню, конечно, но это другой способ ведения бизнеса. Очень трудно продавать в Индии, потому что у них торговые барьеры, очень высокие пошлины. Мы в настоящий момент являемся страной, которая действует по принципу взаимности, и собираемся, будь то Индия или кто-то другой, взимать все то, что взимает Индия", - сообщил он на пресс-конференции в Белом доме.
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индия
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индия, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, сша, нью-дели, в мире
Индия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, США, Нью-Дели, В мире
Трамп рассказал, какие пошлины установят США на товары из Индии

Трамп: США установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США установят те же пошлины на товары из Индии, что применяет Нью-Дели в отношении американских товаров.
"Они (Индия - ред.) очень сильны в плане пошлин. Я их не виню, конечно, но это другой способ ведения бизнеса. Очень трудно продавать в Индии, потому что у них торговые барьеры, очень высокие пошлины. Мы в настоящий момент являемся страной, которая действует по принципу взаимности, и собираемся, будь то Индия или кто-то другой, взимать все то, что взимает Индия", - сообщил он на пресс-конференции в Белом доме.
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ИндияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыСШАНью-ДелиВ мире
 
 
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