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США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
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02:23 14.02.2025 (обновлено: 02:29 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999265750.html
США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп
США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории. РИА Новости, 14.02.2025
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сша
индия
израиль
в мире
дональд трамп
нарендра моди
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории."Наконец, мы договорились работать вместе, чтобы помочь построить один из величайших торговых маршрутов в истории. Он будет пролегать из Индии через Израиль и Италию и далее - в Соединённые Штаты", – сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
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сша, индия, израиль, в мире, дональд трамп, нарендра моди, вашингтон (штат)
США, Индия, Израиль, В мире, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Вашингтон (штат)
США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп

Трамп: США и Индия договорились создать торговый маршрут через Израиль и Италию

© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории.
"Наконец, мы договорились работать вместе, чтобы помочь построить один из величайших торговых маршрутов в истории. Он будет пролегать из Индии через Израиль и Италию и далее - в Соединённые Штаты", – сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп рассказал о соглашении с Индией по поставкам нефти и газа
02:17
 
СШАИндияИзраильВ миреДональд ТрампНарендра МодиВашингтон (штат)
 
 
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