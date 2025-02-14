https://ria.ru/20250214/tramp-1999265750.html
США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп
США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025
США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T02:23:00+03:00
2025-02-14T02:23:00+03:00
2025-02-14T02:29:00+03:00
сша
индия
израиль
в мире
дональд трамп
нарендра моди
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории."Наконец, мы договорились работать вместе, чтобы помочь построить один из величайших торговых маршрутов в истории. Он будет пролегать из Индии через Израиль и Италию и далее - в Соединённые Штаты", – сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999265505.html
сша
индия
израиль
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, индия, израиль, в мире, дональд трамп, нарендра моди, вашингтон (штат)
США, Индия, Израиль, В мире, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Вашингтон (штат)
США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп
Трамп: США и Индия договорились создать торговый маршрут через Израиль и Италию