https://ria.ru/20250214/tramp-1999265750.html

США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп

США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп - РИА Новости, 14.02.2025

США и Индия создадут один из крупнейших торговых маршрутов, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T02:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории."Наконец, мы договорились работать вместе, чтобы помочь построить один из величайших торговых маршрутов в истории. Он будет пролегать из Индии через Израиль и Италию и далее - в Соединённые Штаты", – сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999265505.html

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индия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, индия, израиль, в мире, дональд трамп, нарендра моди, вашингтон (штат)