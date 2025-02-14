https://ria.ru/20250214/tramp-1999260039.html

Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины

Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины

США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе, заявил американский президент Дональд... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:20:00+03:00

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2025-02-14T01:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп."Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать", — сказал он."Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Это ужасная война. Жестокая, кровопролитная война. Мы хотим ее завершить", — заключил американский лидер.Незадолго до этого в четверг он также сообщил, что высокопоставленные представители России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

https://ria.ru/20250213/rossiya-1998879847.html

https://ria.ru/20250214/evropa-1999261964.html

сша

россия

украина

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, украина, в мире, дональд трамп, саудовская аравия, нарендра моди