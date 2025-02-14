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Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины - РИА Новости, 14.02.2025
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01:20 14.02.2025 (обновлено: 01:48 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/tramp-1999260039.html
Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины
Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины
США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе, заявил американский президент Дональд... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:20:00+03:00
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сша
россия
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в мире
дональд трамп
саудовская аравия
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп."Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать", — сказал он."Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Это ужасная война. Жестокая, кровопролитная война. Мы хотим ее завершить", — заключил американский лидер.Незадолго до этого в четверг он также сообщил, что высокопоставленные представители России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
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сша
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сша, россия, украина, в мире, дональд трамп, саудовская аравия, нарендра моди
США, Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, Саудовская Аравия, Нарендра Моди
Трамп анонсировал встречу представителей США, России и Украины

Трамп: представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать", — сказал он.
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В среду Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой в Саудовской Аравии, не уточнив при этом конкретных дат.

"Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Это ужасная война. Жестокая, кровопролитная война. Мы хотим ее завершить", — заключил американский лидер.
Незадолго до этого в четверг он также сообщил, что высокопоставленные представители России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
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СШАРоссияУкраинаВ миреДональд ТрампСаудовская АравияНарендра Моди
 
 
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