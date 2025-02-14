https://ria.ru/20250214/tovarooborot-1999427449.html
Товарооборот России и Узбекистана в 2024 году превысил $10 млрд
Товарооборот России и Узбекистана в 2024 году превысил $10 млрд - РИА Новости, 14.02.2025
Товарооборот России и Узбекистана в 2024 году превысил $10 млрд
Товарооборот России и Узбекистана за 6 лет вырос почти в 2 раза и по итогам 2024 года превысил 10 миллиардов долларов, сообщил торговый представитель России в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:14:00+03:00
2025-02-14T16:14:00+03:00
2025-02-14T16:14:00+03:00
россия
узбекистан
российский экспортный центр (рэц)
товарооборот
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Товарооборот России и Узбекистана за 6 лет вырос почти в 2 раза и по итогам 2024 года превысил 10 миллиардов долларов, сообщил торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев в интервью "Базе знаний экспортера" в рамках совместного проекта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторга РФ "Интервью с Торгпредом"."Посмотреть интервью с Константином Злыгостевым можно на сайте РЭЦ. Материал будет полезен компаниям, планирующим выход на рынок Узбекистана, и поможет получить основную информацию о стране: текущее состояние внешнеторговых связей двух стран, перспективные направления сотрудничества, особенности позиционирования и продвижения российской продукции, электронная торговля, логистика и деловая коммуникация", - говорится в сообщении РЭЦ.Отмечается, что отдельно был затронут вопрос создания совместных российско-узбекистанских производств."Наш главный приоритет - это создание надежной основы для дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами. Безусловно, Узбекистан - это быстрорастущий рынок в Центрально-Азиатском регионе с хорошими перспективами. Товарооборот России и Узбекистана за 6 лет вырос почти в два раза, при этом лидеры стран поставили достаточно амбициозную задачу довести объем нашей взаимной торговли до 30 миллиардов долларов к 2030 году", - отметил Злыгостев.По его словам, особый потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества на сегодняшний день сосредоточен в таких отраслях, как энергетика, химическая и горно-металлургическая промышленности, сельское хозяйство и продовольствие, высокие технологии.Важнейшим направлением также является развитие межрегионального сотрудничества. Злыгостев сообщил, в настоящее время более 70 субъектов РФ взаимодействуют с узбекскими регионами."С учетом растущего спроса на качественные товары и услуги, а также благоприятной инвестиционной среды, сотрудничество с Узбекистаном открывает новые перспективы для отечественного бизнеса. Компаниям доступна поддержка, которую оказывает и Торговое представительство, и Группа РЭЦ, и наши аккредитованные партнеры. Для заинтересованных компаний предлагаем сертификацию и продвижение под брендом "Сделано в России", размещение в национальном магазине на площадке Uzum и многое другое. Большинство услуг доступны на цифровой платформе "Мой экспорт", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении."База знаний экспортера" - это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 300 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.
https://ria.ru/20250214/tovarooborot-1999303968.html
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https://ria.ru/20250213/eksar-1999206728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, российский экспортный центр (рэц), товарооборот
Россия, Узбекистан, Российский экспортный центр (РЭЦ), товарооборот
Товарооборот России и Узбекистана в 2024 году превысил $10 млрд
Товарооборот России и Узбекистана за 6 лет вырос почти в 2 раза
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Товарооборот России и Узбекистана за 6 лет вырос почти в 2 раза и по итогам 2024 года превысил 10 миллиардов долларов, сообщил торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев в интервью "Базе знаний экспортера" в рамках совместного проекта Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторга РФ "Интервью с Торгпредом".
"Посмотреть интервью с Константином Злыгостевым можно на сайте РЭЦ. Материал будет полезен компаниям, планирующим выход на рынок Узбекистана, и поможет получить основную информацию о стране: текущее состояние внешнеторговых связей двух стран, перспективные направления сотрудничества, особенности позиционирования и продвижения российской продукции, электронная торговля, логистика и деловая коммуникация", - говорится в сообщении РЭЦ.
Отмечается, что отдельно был затронут вопрос создания совместных российско-узбекистанских производств.
"Наш главный приоритет - это создание надежной основы для дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами. Безусловно, Узбекистан - это быстрорастущий рынок в Центрально-Азиатском регионе с хорошими перспективами. Товарооборот России и Узбекистана за 6 лет вырос почти в два раза, при этом лидеры стран поставили достаточно амбициозную задачу довести объем нашей взаимной торговли до 30 миллиардов долларов к 2030 году", - отметил Злыгостев.
По его словам, особый потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества на сегодняшний день сосредоточен в таких отраслях, как энергетика, химическая и горно-металлургическая промышленности, сельское хозяйство и продовольствие, высокие технологии.
Важнейшим направлением также является развитие межрегионального сотрудничества. Злыгостев сообщил, в настоящее время более 70 субъектов РФ взаимодействуют с узбекскими регионами.
"С учетом растущего спроса на качественные товары и услуги, а также благоприятной инвестиционной среды, сотрудничество с Узбекистаном открывает новые перспективы для отечественного бизнеса. Компаниям доступна поддержка, которую оказывает и Торговое представительство, и Группа РЭЦ, и наши аккредитованные партнеры. Для заинтересованных компаний предлагаем сертификацию и продвижение под брендом "Сделано в России", размещение в национальном магазине на площадке Uzum и многое другое. Большинство услуг доступны на цифровой платформе "Мой экспорт", - подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов, его слова приводятся в сообщении.
"База знаний экспортера" - это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 300 материалов по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.