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В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра - РИА Новости, 14.02.2025
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03:40 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/tigr-1999270457.html
В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра
В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра - РИА Новости, 14.02.2025
В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра
Охотнадзор отловил в Хасанском округе Приморья четвертого с начала года амурского тигра, выходившего в село, сообщает региональное минприроды. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:40:00+03:00
2025-02-14T03:40:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Охотнадзор отловил в Хасанском округе Приморья четвертого с начала года амурского тигра, выходившего в село, сообщает региональное минприроды. "В ночь с 13 на 14 февраля в окрестностях Андреевки отловлен крупный самец амурского тигра", - говорится в сообщении. Центр "Амурский тигр" добавляет, что зверя везут в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Это уже четвертый пойманный с начала года в Хасанском округе тигр, который таскал собак в селе. Ранее поймали зверей у сел Барабаш и Филипповка, их выпустили на отдаленной территории в других районах. Еще один тигр был пойман у поселка Приморский. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что хищник имеет ранение от рук человека, он в тяжелом состоянии. Министерство сообщает, что отловленный в поселке Приморский в начале февраля тигр имел застарелые огнестрельные ранения и скончался в реабилитационном центре. Всего за зимний период 2024-2025 года в Приморском крае было изъято семь конфликтных тигров в Хасанском, Ольгинском муниципальных округах и в Дальнереченском муниципальном районе. Три особи находятся в реабилитационном центре, две скончались от полученных при жизни ранений. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250206/kraj-1997639662.html
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россия, приморский край, хабаровский край, сергей арамилев, общество
Россия, Приморский край, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Общество
В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра

В Хасанском округе Приморья отловили четвертого с начала года конфликтного тигра

© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Охотнадзор отловил в Хасанском округе Приморья четвертого с начала года амурского тигра, выходившего в село, сообщает региональное минприроды.
"В ночь с 13 на 14 февраля в окрестностях Андреевки отловлен крупный самец амурского тигра", - говорится в сообщении.
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Центр "Амурский тигр" добавляет, что зверя везут в реабилитационный центр в селе Алексеевка.
Это уже четвертый пойманный с начала года в Хасанском округе тигр, который таскал собак в селе. Ранее поймали зверей у сел Барабаш и Филипповка, их выпустили на отдаленной территории в других районах. Еще один тигр был пойман у поселка Приморский. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что хищник имеет ранение от рук человека, он в тяжелом состоянии.
Министерство сообщает, что отловленный в поселке Приморский в начале февраля тигр имел застарелые огнестрельные ранения и скончался в реабилитационном центре.
Всего за зимний период 2024-2025 года в Приморском крае было изъято семь конфликтных тигров в Хасанском, Ольгинском муниципальных округах и в Дальнереченском муниципальном районе. Три особи находятся в реабилитационном центре, две скончались от полученных при жизни ранений.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Специалисты выпустили в малонаселенной местности в центральной части Приморья самца амурского тигра, который был отловлен после охоты на собак на юге региона - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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