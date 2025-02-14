https://ria.ru/20250214/tigr-1999270457.html

В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра

В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра - РИА Новости, 14.02.2025

В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра

Охотнадзор отловил в Хасанском округе Приморья четвертого с начала года амурского тигра, выходившего в село, сообщает региональное минприроды. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:40:00+03:00

2025-02-14T03:40:00+03:00

2025-02-14T03:40:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Охотнадзор отловил в Хасанском округе Приморья четвертого с начала года амурского тигра, выходившего в село, сообщает региональное минприроды. "В ночь с 13 на 14 февраля в окрестностях Андреевки отловлен крупный самец амурского тигра", - говорится в сообщении. Центр "Амурский тигр" добавляет, что зверя везут в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Это уже четвертый пойманный с начала года в Хасанском округе тигр, который таскал собак в селе. Ранее поймали зверей у сел Барабаш и Филипповка, их выпустили на отдаленной территории в других районах. Еще один тигр был пойман у поселка Приморский. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что хищник имеет ранение от рук человека, он в тяжелом состоянии. Министерство сообщает, что отловленный в поселке Приморский в начале февраля тигр имел застарелые огнестрельные ранения и скончался в реабилитационном центре. Всего за зимний период 2024-2025 года в Приморском крае было изъято семь конфликтных тигров в Хасанском, Ольгинском муниципальных округах и в Дальнереченском муниципальном районе. Три особи находятся в реабилитационном центре, две скончались от полученных при жизни ранений. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250206/kraj-1997639662.html

https://ria.ru/20250205/primore-1997419024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, приморский край, хабаровский край, сергей арамилев, общество