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ВСУ потеряли более 3730 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 14.02.2025 (обновлено: 13:36 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/svo-1999365971.html
ВСУ потеряли более 3730 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли более 3730 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 14.02.2025
ВСУ потеряли более 3730 военных в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 3730 военнослужащих и три танка, включая Leopard, сообщило... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:25:00+03:00
2025-02-14T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
германия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 3730 военнослужащих и три танка, включая Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая танк Leopard производства ФРГ и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 3730 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли более 3730 военных и три танка в зоне действий "Центра" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 3730 военнослужащих и три танка, включая Leopard, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая танк Leopard производства ФРГ и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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