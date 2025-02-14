https://ria.ru/20250214/svo-1999365971.html

ВСУ потеряли более 3730 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли более 3730 военных в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ потеряли более 3730 военных в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 3730 военнослужащих и три танка, включая Leopard, сообщило... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:25:00+03:00

2025-02-14T13:25:00+03:00

2025-02-14T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

германия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли более 3730 военнослужащих и три танка, включая Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая танк Leopard производства ФРГ и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, германия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность