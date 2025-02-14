https://ria.ru/20250214/sud-1999278665.html
Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке кокаина в Россию
Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке кокаина в Россию - РИА Новости, 14.02.2025
Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке кокаина в Россию
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Эквадора общим объемом более 472... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:26:00+03:00
2025-02-14T07:26:00+03:00
2025-02-14T07:26:00+03:00
происшествия
россия
литва
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Эквадора общим объемом более 472 килограммов, который вынесли присяжные, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Двоих граждан Литвы и двоих граждан России оправдали летом 2023 года. Пятого фигуранта, тоже литовца, суд счел виновным по неосновным эпизодам, проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет. Все фигуранты, которые до решения суда содержались под стражей, оказались на свободе. Как указано в материалах, приговор был обжалован государственным обвинителем. Из апелляционного представления следует, что фигуранты были оправданы необоснованно – до присяжных доводились "сведения, порочащие доказательства стороны обвинения и свидетелей обвинения". Данные доводы проверил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, установив, что "участники судебного разбирательства со стороны защиты систематически нарушали положения уголовно-процессуального кодекса", а также "систематически злоупотребляли своими правами, сообщая (присяжным) сведения, не имеющие отношения к фактическим обстоятельствам дела". Кроме того, досталось и председательствующему по делу судье, который, по мнению апелляционной инстанции, "не принял меры к пресечению нарушений со стороны защиты". Суд отменил оправдательный приговор и направил его на новое рассмотрение, но с иным составом суда и с иными присяжными. Как полагало следствие, в 2013 году в Санкт-Петербурге гражданин Литвы Игорис Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Георгия и Ивана Радомировых, а также граждан Литовской Республики Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Эквадора в Россию кокаина. Как отмечали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.
https://ria.ru/20241231/kolumbiya-1992187926.html
https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html
россия
литва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, литва, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Литва, Санкт-Петербург
Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке кокаина в Россию
Суд отменил оправдательный приговор литовцам по делу о поставках кокаина
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Эквадора общим объемом более 472 килограммов, который вынесли присяжные, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Двоих граждан Литвы
и двоих граждан России
оправдали летом 2023 года. Пятого фигуранта, тоже литовца, суд счел виновным по неосновным эпизодам, проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет. Все фигуранты, которые до решения суда содержались под стражей, оказались на свободе.
Как указано в материалах, приговор был обжалован государственным обвинителем. Из апелляционного представления следует, что фигуранты были оправданы необоснованно – до присяжных доводились "сведения, порочащие доказательства стороны обвинения и свидетелей обвинения".
Данные доводы проверил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, установив, что "участники судебного разбирательства со стороны защиты систематически нарушали положения уголовно-процессуального кодекса", а также "систематически злоупотребляли своими правами, сообщая (присяжным) сведения, не имеющие отношения к фактическим обстоятельствам дела". Кроме того, досталось и председательствующему по делу судье, который, по мнению апелляционной инстанции, "не принял меры к пресечению нарушений со стороны защиты". Суд отменил оправдательный приговор и направил его на новое рассмотрение, но с иным составом суда и с иными присяжными.
Как полагало следствие, в 2013 году в Санкт-Петербурге
гражданин Литвы Игорис Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Георгия и Ивана Радомировых, а также граждан Литовской Республики Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Эквадора
в Россию кокаина. Как отмечали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.