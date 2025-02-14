https://ria.ru/20250214/sud-1999278665.html

Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке кокаина в Россию

Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке кокаина в Россию - РИА Новости, 14.02.2025

Суд отменил оправдательный приговор по делу о поставке кокаина в Россию

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Эквадора общим объемом более 472... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:26:00+03:00

2025-02-14T07:26:00+03:00

2025-02-14T07:26:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Эквадора общим объемом более 472 килограммов, который вынесли присяжные, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Двоих граждан Литвы и двоих граждан России оправдали летом 2023 года. Пятого фигуранта, тоже литовца, суд счел виновным по неосновным эпизодам, проведенное им время в следственном изоляторе зачлось как уже отбытое наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 лет. Все фигуранты, которые до решения суда содержались под стражей, оказались на свободе. Как указано в материалах, приговор был обжалован государственным обвинителем. Из апелляционного представления следует, что фигуранты были оправданы необоснованно – до присяжных доводились "сведения, порочащие доказательства стороны обвинения и свидетелей обвинения". Данные доводы проверил Первый апелляционный суд общей юрисдикции, установив, что "участники судебного разбирательства со стороны защиты систематически нарушали положения уголовно-процессуального кодекса", а также "систематически злоупотребляли своими правами, сообщая (присяжным) сведения, не имеющие отношения к фактическим обстоятельствам дела". Кроме того, досталось и председательствующему по делу судье, который, по мнению апелляционной инстанции, "не принял меры к пресечению нарушений со стороны защиты". Суд отменил оправдательный приговор и направил его на новое рассмотрение, но с иным составом суда и с иными присяжными. Как полагало следствие, в 2013 году в Санкт-Петербурге гражданин Литвы Игорис Григас создал преступное сообщество, в которое вовлек братьев Георгия и Ивана Радомировых, а также граждан Литовской Республики Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса. Целью их деятельности были контрабандные поставки из Эквадора в Россию кокаина. Как отмечали в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с января 2013 года по апрель 2019 года соучастники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 6 контрабандных поставок кокаина общей массой более 472 килограммов из Эквадора в морской порт Санкт-Петербурга для сбыта в России.

https://ria.ru/20241231/kolumbiya-1992187926.html

https://ria.ru/20241206/kokain-1987659803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, литва, санкт-петербург