https://ria.ru/20250214/stavka-1999415307.html

ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки

ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки - РИА Новости, 14.02.2025

ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки

Банк России не ждет волны банкротств российских компаний на фоне высокой ключевой ставки, при этом российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:34:00+03:00

2025-02-14T15:34:00+03:00

2025-02-14T16:23:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России не ждет волны банкротств российских компаний на фоне высокой ключевой ставки, при этом российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нет, мы не ожидаем волны банкротств. Да, конечно, есть сильно закредитованные компании, для которых рост стоимости обслуживания долга - важный фактор, фактор, который снижает их прибыль существенно, но для большинства компаний финансовое положение прежде всего зависит от роста издержек", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка