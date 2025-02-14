https://ria.ru/20250214/stavka-1999415307.html
ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки
ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки - РИА Новости, 14.02.2025
ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки
Банк России не ждет волны банкротств российских компаний на фоне высокой ключевой ставки, при этом российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:34:00+03:00
2025-02-14T15:34:00+03:00
2025-02-14T16:23:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России не ждет волны банкротств российских компаний на фоне высокой ключевой ставки, при этом российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нет, мы не ожидаем волны банкротств. Да, конечно, есть сильно закредитованные компании, для которых рост стоимости обслуживания долга - важный фактор, фактор, который снижает их прибыль существенно, но для большинства компаний финансовое положение прежде всего зависит от роста издержек", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки
Набиуллина не ждет волны банкротств компаний в РФ из-за высокой ключевой ставки