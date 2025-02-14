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ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки - РИА Новости, 14.02.2025
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15:34 14.02.2025 (обновлено: 16:23 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/stavka-1999415307.html
ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки
ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки - РИА Новости, 14.02.2025
ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки
Банк России не ждет волны банкротств российских компаний на фоне высокой ключевой ставки, при этом российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:34:00+03:00
2025-02-14T16:23:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России не ждет волны банкротств российских компаний на фоне высокой ключевой ставки, при этом российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Нет, мы не ожидаем волны банкротств. Да, конечно, есть сильно закредитованные компании, для которых рост стоимости обслуживания долга - важный фактор, фактор, который снижает их прибыль существенно, но для большинства компаний финансовое положение прежде всего зависит от роста издержек", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ не ждет волны банкротств из-за высокой ключевой ставки

Набиуллина не ждет волны банкротств компаний в РФ из-за высокой ключевой ставки

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России не ждет волны банкротств российских компаний на фоне высокой ключевой ставки, при этом российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Нет, мы не ожидаем волны банкротств. Да, конечно, есть сильно закредитованные компании, для которых рост стоимости обслуживания долга - важный фактор, фактор, который снижает их прибыль существенно, но для большинства компаний финансовое положение прежде всего зависит от роста издержек", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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