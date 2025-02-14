https://ria.ru/20250214/stavka-1999394653.html

Ключевую ставку могут снизить уже на следующем заседании ЦБ, заявил Аксаков

Ключевую ставку могут снизить уже на следующем заседании ЦБ, заявил Аксаков - РИА Новости, 14.02.2025

Ключевую ставку могут снизить уже на следующем заседании ЦБ, заявил Аксаков

Достигнутой жесткости монетарной политики достаточно для перелома разворачивающегося в последние месяцы инфляционного тренда, поэтому ключевая ставка может быть РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:39:00+03:00

2025-02-14T14:39:00+03:00

2025-02-14T15:38:00+03:00

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151897/84/1518978408_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e7b69327088ada2d5fad8e9e843361c2.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Достигнутой жесткости монетарной политики достаточно для перелома разворачивающегося в последние месяцы инфляционного тренда, поэтому ключевая ставка может быть скорректирована вниз уже на следующем заседании совета директоров Банка России, то есть 21 марта, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. "Достигнутой жесткости денежно-кредитной политики (ДКП) достаточно для перелома разворачивающегося в последние месяцы проинфляционного тренда, поэтому Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне… При сохранении текущих позитивных тенденций ключевая ставка может быть скорректирована вниз уже на следующем заседании совета директоров Банка России", - отмечается в сообщении ассоциации со ссылкой на депутата. "Мы наблюдаем первые признаки замедления инфляционных процессов. Если снижение динамики роста цен приобретет устойчивый характер и вместе с тем инфляционные ожидания населения начнут уменьшаться, Банк России сможет перейти к плавному снижению ключевой ставки", - также отметил он. Как указал депутат, перегрев в сфере кредитования, ставший одним из ключевых факторов ужесточения монетарной политики, начал ослабевать благодаря регуляторным мерам Банка России. В то же время риски сохранения перегрева экономики в краткосрочной перспективе сохраняются в связи с высокими бюджетными расходами в начале года. Однако в целом по году бюджетная политика будет носить более сбалансированный характер по сравнению с предшествующим годом, а дефицит бюджета снизится до минимального уровня, считает он. "Эта неделя была отмечена важными позитивными внешнеполитическими сигналами, и валютный рынок уже отреагировал на это заметным укреплением рубля. Очевидно, что если произойдет ослабление геополитической напряженности, положительные макроэкономические тренды будут усиливаться, и в этом случае в текущем году мы увидим более динамичное снижение инфляции и ключевой ставки", - заключил Аксаков.

https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20241227/stavka-1991697971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, анатолий аксаков, госдума рф, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка