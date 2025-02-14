https://ria.ru/20250214/ssha-1999386576.html

США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, заявил Эрдоган

США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, заявил Эрдоган - РИА Новости, 14.02.2025

США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, заявил Эрдоган

США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, Вашингтон ничего не выиграет от этого, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:22:00+03:00

2025-02-14T14:22:00+03:00

2025-02-14T14:22:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

ближний восток

вашингтон (штат)

реджеп тайип эрдоган

дональд трамп

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_da853061f2a15fd86a0c527cd32cbf06.jpg

АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, Вашингтон ничего не выиграет от этого, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "К сожалению, Соединенные Штаты Америки делают неверный расчет в отношении нашего региона. Он не должен быть таким, чтобы игнорировать историю, ценности и накопления этой географии. Притворяясь, что страданий в этой географии не существует, США ничего не выигрывают. Игра на лжи сионистов и на этой географии не принесет ничего, кроме кровоточащих ран. Это неправильный путь. Вера в то, что говорит (премьер Израиля) Нетаньяху, процесс осуждения которого все еще продолжается в его стране, приведет лишь к кровопролитию в регионе. Мы видим это очень ясно", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из "азиатского тура".

https://ria.ru/20250209/erdogan-1998310486.html

сша

ближний восток

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, сша, ближний восток, вашингтон (штат), реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году