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США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, заявил Эрдоган - РИА Новости, 14.02.2025
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14:22 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ssha-1999386576.html
США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, заявил Эрдоган
США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, заявил Эрдоган - РИА Новости, 14.02.2025
США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, заявил Эрдоган
США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, Вашингтон ничего не выиграет от этого, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:22:00+03:00
2025-02-14T14:22:00+03:00
в мире
цены на нефть
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вашингтон (штат)
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, Вашингтон ничего не выиграет от этого, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "К сожалению, Соединенные Штаты Америки делают неверный расчет в отношении нашего региона. Он не должен быть таким, чтобы игнорировать историю, ценности и накопления этой географии. Притворяясь, что страданий в этой географии не существует, США ничего не выигрывают. Игра на лжи сионистов и на этой географии не принесет ничего, кроме кровоточащих ран. Это неправильный путь. Вера в то, что говорит (премьер Израиля) Нетаньяху, процесс осуждения которого все еще продолжается в его стране, приведет лишь к кровопролитию в регионе. Мы видим это очень ясно", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из "азиатского тура".
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в мире, цены на нефть, сша, ближний восток, вашингтон (штат), реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, США, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, заявил Эрдоган

Эрдоган: США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. США делают неверный расчет в отношении Ближнего Востока, Вашингтон ничего не выиграет от этого, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
"К сожалению, Соединенные Штаты Америки делают неверный расчет в отношении нашего региона. Он не должен быть таким, чтобы игнорировать историю, ценности и накопления этой географии. Притворяясь, что страданий в этой географии не существует, США ничего не выигрывают. Игра на лжи сионистов и на этой географии не принесет ничего, кроме кровоточащих ран. Это неправильный путь. Вера в то, что говорит (премьер Израиля) Нетаньяху, процесс осуждения которого все еще продолжается в его стране, приведет лишь к кровопролитию в регионе. Мы видим это очень ясно", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из "азиатского тура".
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Эрдоган назвал заявления Трампа по Газе абсурдом
9 февраля, 22:34
 
В миреЦены на нефтьСШАБлижний ВостокВашингтон (штат)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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