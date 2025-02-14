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Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире - РИА Новости, 14.02.2025
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06:12 14.02.2025 (обновлено: 07:26 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ssha-1999275478.html
Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире
Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире - РИА Новости, 14.02.2025
Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире
У американцев самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T06:12:00+03:00
2025-02-14T07:26:00+03:00
в мире
сша
австралия
нидерланды
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. У американцев самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший в эфире Fox News."Мы закупаем 70 процентов всех лекарств в мире. Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире", — посетовал он.Министр пообещал сфокусировать внимание агентств, которые он будет курировать, на пропаганде здорового образа жизни. В рамках масштабной кампании под названием "Сделаем Америку снова здоровой" Кеннеди-младший намерен пересмотреть диетические рекомендации, обратить внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучить первопричины хронических заболеваний.В отчете некоммерческой организации Commonwealth Fund за 2024 год сообщается, что система здравоохранения США оказалась на последнем месте среди десяти развитых стран, несмотря на то, что расходы на здравоохранение в этой стране самые высокие — около 18 процентов от ВВП. В исследовании оценивались различные параметры, включая доступность медицинской помощи, качество обслуживания, эффективность административных процессов, справедливость распределения ресурсов и результаты лечения. Лидерами рейтинга стали Австралия, Нидерланды и Великобритания.
https://ria.ru/20250213/senat-1999225093.html
https://ria.ru/20240919/ssha-1973672964.html
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в мире, сша, австралия, нидерланды, роберт кеннеди
В мире, США, Австралия, Нидерланды, Роберт Кеннеди
Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире

Кеннеди-младший: американцы имеют самый высокий уровень заболеваемости

© AP Photo / Darryl WebbРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Darryl Webb
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. У американцев самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший в эфире Fox News.
"Мы закупаем 70 процентов всех лекарств в мире. Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире", — посетовал он.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Сенат утвердил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения
Вчера, 19:43
Министр пообещал сфокусировать внимание агентств, которые он будет курировать, на пропаганде здорового образа жизни. В рамках масштабной кампании под названием "Сделаем Америку снова здоровой" Кеннеди-младший намерен пересмотреть диетические рекомендации, обратить внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучить первопричины хронических заболеваний.
В отчете некоммерческой организации Commonwealth Fund за 2024 год сообщается, что система здравоохранения США оказалась на последнем месте среди десяти развитых стран, несмотря на то, что расходы на здравоохранение в этой стране самые высокие — около 18 процентов от ВВП. В исследовании оценивались различные параметры, включая доступность медицинской помощи, качество обслуживания, эффективность административных процессов, справедливость распределения ресурсов и результаты лечения. Лидерами рейтинга стали Австралия, Нидерланды и Великобритания.
Медицинское страхование в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Систему здравоохранения США признали худшей среди развитых стран
19 сентября 2024, 16:08
 
В миреСШААвстралияНидерландыРоберт Кеннеди
 
 
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