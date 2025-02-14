Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире
Кеннеди-младший: американцы имеют самый высокий уровень заболеваемости
© AP Photo / Darryl WebbРоберт Кеннеди-младший
© AP Photo / Darryl Webb
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. У американцев самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший в эфире Fox News.
"Мы закупаем 70 процентов всех лекарств в мире. Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире", — посетовал он.
Министр пообещал сфокусировать внимание агентств, которые он будет курировать, на пропаганде здорового образа жизни. В рамках масштабной кампании под названием "Сделаем Америку снова здоровой" Кеннеди-младший намерен пересмотреть диетические рекомендации, обратить внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучить первопричины хронических заболеваний.
В отчете некоммерческой организации Commonwealth Fund за 2024 год сообщается, что система здравоохранения США оказалась на последнем месте среди десяти развитых стран, несмотря на то, что расходы на здравоохранение в этой стране самые высокие — около 18 процентов от ВВП. В исследовании оценивались различные параметры, включая доступность медицинской помощи, качество обслуживания, эффективность административных процессов, справедливость распределения ресурсов и результаты лечения. Лидерами рейтинга стали Австралия, Нидерланды и Великобритания.
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