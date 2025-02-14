https://ria.ru/20250214/ssha-1999275478.html

Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире

Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире - РИА Новости, 14.02.2025

Кеннеди-младший назвал население США самым больным в мире

У американцев самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T06:12:00+03:00

2025-02-14T06:12:00+03:00

2025-02-14T07:26:00+03:00

в мире

сша

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нидерланды

роберт кеннеди

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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. У американцев самый высокий уровень заболеваемости среди всех жителей мира, заявил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди — младший в эфире Fox News."Мы закупаем 70 процентов всех лекарств в мире. Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире", — посетовал он.Министр пообещал сфокусировать внимание агентств, которые он будет курировать, на пропаганде здорового образа жизни. В рамках масштабной кампании под названием "Сделаем Америку снова здоровой" Кеннеди-младший намерен пересмотреть диетические рекомендации, обратить внимание на продукты с высокой степенью переработки и изучить первопричины хронических заболеваний.В отчете некоммерческой организации Commonwealth Fund за 2024 год сообщается, что система здравоохранения США оказалась на последнем месте среди десяти развитых стран, несмотря на то, что расходы на здравоохранение в этой стране самые высокие — около 18 процентов от ВВП. В исследовании оценивались различные параметры, включая доступность медицинской помощи, качество обслуживания, эффективность административных процессов, справедливость распределения ресурсов и результаты лечения. Лидерами рейтинга стали Австралия, Нидерланды и Великобритания.

https://ria.ru/20250213/senat-1999225093.html

https://ria.ru/20240919/ssha-1973672964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, австралия, нидерланды, роберт кеннеди