В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу
В Индиане арестовали школьницу, планировавшую стрельбу в День святого Валентина
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuПолиция в США
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Полиция в США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полиция в американском штате Индиана арестовала старшеклассницу, которая подозревается в намерении устроить стрельбу в школе в День святого Валентина, сообщает телеканал Fox59.
Во вторник детективы полицейского управления города Мурсвилл получили от ФБР информацию о планируемой стрельбе. В ходе расследования была установлена личность подозреваемого - им оказалась 18-летняя Тринити Шокли.
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После обыска в ее доме девушка была арестована. Ей предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения убийства. В заявлении говорится, что она планировала устроить стрельбу в пятницу, 14 февраля, когда в США и в других странах мира отмечают День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных.
Девушка содержится в следственном изоляторе без возможности освобождения под залог.
Шокли уже попадала в городские новости, когда в 2022 году ее сбил пьяный водитель. Она получила перелом бедра и руки, ушиб головного мозга и компрессионный перелом позвоночника. Тогда школы Мурсвилла собрали деньги на ее восстановление.
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