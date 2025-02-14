https://ria.ru/20250214/ssha-1999253249.html

В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу

В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу - РИА Новости, 14.02.2025

В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу

Полиция в американском штате Индиана арестовала старшеклассницу, которая подозревается в намерении устроить стрельбу в школе в День святого Валентина, сообщает... РИА Новости, 14.02.2025

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полиция в американском штате Индиана арестовала старшеклассницу, которая подозревается в намерении устроить стрельбу в школе в День святого Валентина, сообщает телеканал Fox59. Во вторник детективы полицейского управления города Мурсвилл получили от ФБР информацию о планируемой стрельбе. В ходе расследования была установлена личность подозреваемого - им оказалась 18-летняя Тринити Шокли. После обыска в ее доме девушка была арестована. Ей предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения убийства. В заявлении говорится, что она планировала устроить стрельбу в пятницу, 14 февраля, когда в США и в других странах мира отмечают День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных. Девушка содержится в следственном изоляторе без возможности освобождения под залог. Шокли уже попадала в городские новости, когда в 2022 году ее сбил пьяный водитель. Она получила перелом бедра и руки, ушиб головного мозга и компрессионный перелом позвоночника. Тогда школы Мурсвилла собрали деньги на ее восстановление.

https://ria.ru/20250212/erebru--1998799093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индиана, сша, фбр