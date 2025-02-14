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В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу - РИА Новости, 14.02.2025
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00:02 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ssha-1999253249.html
В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу
В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу - РИА Новости, 14.02.2025
В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу
Полиция в американском штате Индиана арестовала старшеклассницу, которая подозревается в намерении устроить стрельбу в школе в День святого Валентина, сообщает... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:02:00+03:00
2025-02-14T00:02:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полиция в американском штате Индиана арестовала старшеклассницу, которая подозревается в намерении устроить стрельбу в школе в День святого Валентина, сообщает телеканал Fox59. Во вторник детективы полицейского управления города Мурсвилл получили от ФБР информацию о планируемой стрельбе. В ходе расследования была установлена личность подозреваемого - им оказалась 18-летняя Тринити Шокли. После обыска в ее доме девушка была арестована. Ей предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения убийства. В заявлении говорится, что она планировала устроить стрельбу в пятницу, 14 февраля, когда в США и в других странах мира отмечают День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных. Девушка содержится в следственном изоляторе без возможности освобождения под залог. Шокли уже попадала в городские новости, когда в 2022 году ее сбил пьяный водитель. Она получила перелом бедра и руки, ушиб головного мозга и компрессионный перелом позвоночника. Тогда школы Мурсвилла собрали деньги на ее восстановление.
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в мире, индиана, сша, фбр
В мире, Индиана, США, ФБР
В США арестовали школьницу, планировавшую устроить стрельбу

В Индиане арестовали школьницу, планировавшую стрельбу в День святого Валентина

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Полиция в США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Полиция в американском штате Индиана арестовала старшеклассницу, которая подозревается в намерении устроить стрельбу в школе в День святого Валентина, сообщает телеканал Fox59.
Во вторник детективы полицейского управления города Мурсвилл получили от ФБР информацию о планируемой стрельбе. В ходе расследования была установлена личность подозреваемого - им оказалась 18-летняя Тринити Шокли.
Полиция на месте стрельбы возле школы в Эребру, Швеция - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Швеции сообщили новые подробности о стрельбе в Эребру
12 февраля, 11:13
После обыска в ее доме девушка была арестована. Ей предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения убийства. В заявлении говорится, что она планировала устроить стрельбу в пятницу, 14 февраля, когда в США и в других странах мира отмечают День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных.
Девушка содержится в следственном изоляторе без возможности освобождения под залог.
Шокли уже попадала в городские новости, когда в 2022 году ее сбил пьяный водитель. Она получила перелом бедра и руки, ушиб головного мозга и компрессионный перелом позвоночника. Тогда школы Мурсвилла собрали деньги на ее восстановление.
Автомобиль полиции возле школы в штате Висконсин, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Стрельбу в школе в Висконсине устроила 15-летняя ученица
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В миреИндианаСШАФБР
 
 
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