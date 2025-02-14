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Глава Минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ - РИА Новости, 14.02.2025
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23:18 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/spg-1999504020.html
Глава Минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ
Глава Минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ - РИА Новости, 14.02.2025
Глава Минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена приостановить их выдачу в 2024 году. "Этим утром я подписал первую лицензию на экспорт СПГ, прекратив действие паузы", - сообщил он журналистам в Белом доме после подписанного президентом страны Дональдом Трампом указа о создании совета по энергетическому доминированию. В 2024 году администрация Байдена своим решением приостановила выдачу лицензий на экспорт СПГ из США. По оценкам Международного газового союза (МГС, IGU), это решение было способно задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах.
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сша, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Глава Минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ

Министр энергетики США Райт подписал первую лицензию на экспорт СПГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена приостановить их выдачу в 2024 году.
«
"Этим утром я подписал первую лицензию на экспорт СПГ, прекратив действие паузы", - сообщил он журналистам в Белом доме после подписанного президентом страны Дональдом Трампом указа о создании совета по энергетическому доминированию.
В 2024 году администрация Байдена своим решением приостановила выдачу лицензий на экспорт СПГ из США. По оценкам Международного газового союза (МГС, IGU), это решение было способно задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах.
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