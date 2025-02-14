https://ria.ru/20250214/spg-1999504020.html

Глава Минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ

Глава Минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ - РИА Новости, 14.02.2025

Глава Минэнерго США подписал первую лицензию на экспорт СПГ

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:18:00+03:00

2025-02-14T23:18:00+03:00

2025-02-14T23:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что в пятницу подписал первую лицензию на экспорт СПГ после решения бывшего американского лидера Джо Байдена приостановить их выдачу в 2024 году. "Этим утром я подписал первую лицензию на экспорт СПГ, прекратив действие паузы", - сообщил он журналистам в Белом доме после подписанного президентом страны Дональдом Трампом указа о создании совета по энергетическому доминированию. В 2024 году администрация Байдена своим решением приостановила выдачу лицензий на экспорт СПГ из США. По оценкам Международного газового союза (МГС, IGU), это решение было способно задержать производство более 70 миллионов тонн газа в год на новых мощностях в Штатах.

https://ria.ru/20250207/tramp-1998088159.html

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сша, джо байден, дональд трамп, в мире