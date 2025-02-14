https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999473779.html

Спецоперация, 14 февраля: ВС России освободили два села в ДНР

Спецоперация, 14 февраля: ВС России освободили два села в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025

Спецоперация, 14 февраля: ВС России освободили два села в ДНР

Российские войска за прошедшую неделю освободили шесть населенных пунктов, в том числе Дачное и Зеленое Поле в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:15:00+03:00

2025-02-14T18:15:00+03:00

2025-02-14T18:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска за прошедшую неделю освободили шесть населенных пунктов, в том числе Дачное и Зеленое Поле в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили до 10 570 человек, следует из сводки военного ведомства. За неделю нанесены 14 групповых ударов по военным объектам на Украине, средства ПВО сбили авиационную бомбу JDAM и 28 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 290 человек, уничтожены боевая машина пехоты и два бронетранспортера. Удар Киева по Чернобыльской АЭСВ день старта Мюнхенской конференции по безопасности в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешний удар Киева по ЧАЭС - не последний шаг Украины по подрыву ядерной безопасности. По ее словам, это очередной, но не последний шаг бандеровцев, направленный на подрыв ядерной физической безопасности. Она напомнила, что подобные провокации уже были - в частности, удар по башне охлаждения ЗАЭС 11 августа 2024 года, нападения на ее сотрудников, на российских военных, охраняющих ЗАЭС и сотрудников секретариата МАГАТЭ. Захарова также подчеркнула, что это все никак не возможно списать на случайности или ошибки, это цепь провокаций и террористических актов, потому что ядерные объекты гражданской инфраструктуры киевский режим рассматривает как возможности для ядерного терроризма. В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что инцидент на Чернобыльской АЭС и недавнее усиление военной активности в районе Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся риски ядерной безопасности в ситуации вокруг Украины. Решение только за ТрампомГлава Пентагона Пит Хегсет заявил, что он не может объявлять о том, что обсуждается или не обсуждается в вопросе возможности передачи Киеву ядерного оружия, это работа президента США Дональда Трампа, решение за ним. По его словам, все в этом вопросе зависит от Трампа, и он "не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается". Хегсет добавил, что "президент Трамп - единственный человек", который будет определять "есть ли место для маневров" по какому-либо вопросу. Шаги к урегулированиюСпецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в переговорах по Украине будет отвечать за диалог с Россией, а спецпосланник по Украине Кит Келлог - за диалог с украинской и европейской сторонами, сообщали СМИ со ссылкой на заместителя Келлога Джона Коула. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно", сообщает газета Wall Street Journal. Вэнс также заявил, что Трамп может изменить свою позицию по Украине в зависимости от того, как будут развиваться переговоры. Министр обороны Германии Борис Писториус сказал журналистам на полях конференции по безопасности в Мюнхене, что европейцы должны участвовать в переговорах о соглашении по Украине, так как речь идет о их соседстве. Писториус считает ошибкой, что администрация Трампа "убрала со стола переговоров" вопрос о членстве Украины в НАТО и вопрос о территориальных изменениях Украины. Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить о каком-то конкретном переговорном процессе по Украине очень рано. Комментируя заявление главы Пентагона Пита Хегсета, она сказала, что Москва рассматривает заявления из Вашингтона как проявление реализма. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора. Помощь Украине продолжитсяСтраны Северной Европы и Балтии заявили, что увеличат военную помощь Украине, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте шведского правительства. В заявлении сказано, что их приоритетом является укрепление Украины, и они - одни из крупнейших в расчете на душу населения доноров военной помощи Украине. Также они в очередной раз заявили, что мир на Украине нужно достичь "посредством силы". При этом в заявлении говорится, что "Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах для достижения справедливого и прочного мира". Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16, а оставшиеся должны поступить в ближайшее время.

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https://ria.ru/20250214/zakharova-1999401516.html

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https://ria.ru/20250214/peskov-1999356594.html

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