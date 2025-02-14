https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999392087.html

Белоусов поздравил бойцов 150-й дивизии с освобождением Дачного в ДНР

Белоусов поздравил бойцов 150-й дивизии с освобождением Дачного в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025

Белоусов поздравил бойцов 150-й дивизии с освобождением Дачного в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав знаменитой 150-й дивизии за освобождение населенного пункта Дачное в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:28:00+03:00

2025-02-14T14:28:00+03:00

2025-02-14T14:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей белоусов

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав знаменитой 150-й дивизии за освобождение населенного пункта Дачное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за освобождение населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Сто пятидесятая дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве. Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа. Указом президента РФ Владимира Путина дивизии в августе 2024 года было присвоено почетное наименование "гвардейская".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, москва, андрей белоусов, владимир путин, безопасность