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Белоусов поздравил бойцов 150-й дивизии с освобождением Дачного в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
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14:28 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999392087.html
Белоусов поздравил бойцов 150-й дивизии с освобождением Дачного в ДНР
Белоусов поздравил бойцов 150-й дивизии с освобождением Дачного в ДНР - РИА Новости, 14.02.2025
Белоусов поздравил бойцов 150-й дивизии с освобождением Дачного в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав знаменитой 150-й дивизии за освобождение населенного пункта Дачное в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:28:00+03:00
2025-02-14T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
москва
андрей белоусов
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав знаменитой 150-й дивизии за освобождение населенного пункта Дачное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за освобождение населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Сто пятидесятая дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве. Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа. Указом президента РФ Владимира Путина дивизии в августе 2024 года было присвоено почетное наименование "гвардейская".
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россия, донецкая народная республика, москва, андрей белоусов, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Москва, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Безопасность
Белоусов поздравил бойцов 150-й дивизии с освобождением Дачного в ДНР

Белоусов поблагодарил бойцов 150-й гвардейской дивизии за освобождение Дачного

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав знаменитой 150-й дивизии за освобождение населенного пункта Дачное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за освобождение населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Дачное в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили село Дачное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Дачное в ДНР
Сто пятидесятая дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве.
Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа. Указом президента РФ Владимира Путина дивизии в августе 2024 года было присвоено почетное наименование "гвардейская".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМоскваАндрей БелоусовВладимир ПутинБезопасность
 
 
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