Белоусов поздравил бойцов 150-й дивизии с освобождением Дачного в ДНР
Белоусов поблагодарил бойцов 150-й гвардейской дивизии за освобождение Дачного
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав знаменитой 150-й дивизии за освобождение населенного пункта Дачное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии за освобождение населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Дачное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Дачное в ДНР
Сто пятидесятая дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве.
Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа. Указом президента РФ Владимира Путина дивизии в августе 2024 года было присвоено почетное наименование "гвардейская".
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