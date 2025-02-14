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Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277170.html
Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко
Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко - РИА Новости, 14.02.2025
Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко
Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:06:00+03:00
2025-02-14T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
каменка
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения наших войск уничтожен опорный пункт противника в районе села Тополи (северо-западнее Логачевки). Это позволило нашим войскам форсировать реку Оскол в данном районе и закрепиться на ее правом берегу" - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко уточнил, что под огневой контроль взят весь участок автомобильной дороги Лиман Второй - Каменка, расположенный на левом берегу реки Оскол. В районе деревни Петровка, которая располагается юго-западнее Лимана Второго, после разминирования 1,5 км прибрежной зоны российские бойцы заняли новые рубежи.
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харьковская область
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харьковская область, каменка, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Каменка, Андрей Марочко, Безопасность
Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко

Марочко: российские войска форсировали реку Оскол в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе продвижения наших войск уничтожен опорный пункт противника в районе села Тополи (северо-западнее Логачевки). Это позволило нашим войскам форсировать реку Оскол в данном районе и закрепиться на ее правом берегу" - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко уточнил, что под огневой контроль взят весь участок автомобильной дороги Лиман Второй - Каменка, расположенный на левом берегу реки Оскол. В районе деревни Петровка, которая располагается юго-западнее Лимана Второго, после разминирования 1,5 км прибрежной зоны российские бойцы заняли новые рубежи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьКаменкаАндрей МарочкоБезопасность
 
 
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