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Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко
Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко - РИА Новости, 14.02.2025
Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко
Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:06:00+03:00
2025-02-14T07:06:00+03:00
2025-02-14T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
каменка
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения наших войск уничтожен опорный пункт противника в районе села Тополи (северо-западнее Логачевки). Это позволило нашим войскам форсировать реку Оскол в данном районе и закрепиться на ее правом берегу" - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко уточнил, что под огневой контроль взят весь участок автомобильной дороги Лиман Второй - Каменка, расположенный на левом берегу реки Оскол. В районе деревни Петровка, которая располагается юго-западнее Лимана Второго, после разминирования 1,5 км прибрежной зоны российские бойцы заняли новые рубежи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, каменка, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Каменка, Андрей Марочко, Безопасность
Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко
Марочко: российские войска форсировали реку Оскол в Харьковской области