https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277170.html

Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко

Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко - РИА Новости, 14.02.2025

Российские войска форсировали реку Оскол, заявил Марочко

Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:06:00+03:00

2025-02-14T07:06:00+03:00

2025-02-14T07:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

каменка

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 14 фев – РИА Новости. Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе продвижения наших войск уничтожен опорный пункт противника в районе села Тополи (северо-западнее Логачевки). Это позволило нашим войскам форсировать реку Оскол в данном районе и закрепиться на ее правом берегу" - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко уточнил, что под огневой контроль взят весь участок автомобильной дороги Лиман Второй - Каменка, расположенный на левом берегу реки Оскол. В районе деревни Петровка, которая располагается юго-западнее Лимана Второго, после разминирования 1,5 км прибрежной зоны российские бойцы заняли новые рубежи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, каменка, андрей марочко, безопасность