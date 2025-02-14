https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277025.html
Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении
Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении - РИА Новости, 14.02.2025
Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении
Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении, захватив два вражеских опорных пункта, а также на времевском направлении запорожской линии... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:04:00+03:00
2025-02-14T07:04:00+03:00
2025-02-14T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении, захватив два вражеских опорных пункта, а также на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись вперед на ореховском направлении, выбив противника и захватив два вражеских опорных пункта в районе Малой Токмачки", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска продвинулись вперед и улучшили свои позиции севернее Времевки на времевском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении
Рогов: ВС России захватили два опорных пункта ВСУ на Ореховском направлении