https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277025.html

Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении

Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении - РИА Новости, 14.02.2025

Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении

Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении, захватив два вражеских опорных пункта, а также на времевском направлении запорожской линии... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:04:00+03:00

2025-02-14T07:04:00+03:00

2025-02-14T07:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед на ореховском направлении, захватив два вражеских опорных пункта, а также на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись вперед на ореховском направлении, выбив противника и захватив два вражеских опорных пункта в районе Малой Токмачки", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские войска продвинулись вперед и улучшили свои позиции севернее Времевки на времевском направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир рогов, безопасность