https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273733.html

Артиллеристы "Центра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы "Центра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.02.2025

Артиллеристы "Центра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области замаскированный пункт управления ВСУ, сообщили... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T05:13:00+03:00

2025-02-14T05:13:00+03:00

2025-02-14T05:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 14 фев — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области замаскированный пункт управления ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, по координатам, полученным от воздушной разведки, нанес артиллерийский удар и уничтожил таким образом замаскированный в жилой постройке на правому берегу Днепра в Херсонкой области пункт управления одного из украинских подразделений вместе с его личным составом", — сообщили в оборонном ведомстве.На Каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.По данным Минобороны от четверга, за сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих. Они также лишились восьми автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух склада боеприпасов и двух станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность