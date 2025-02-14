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Артиллеристы "Центра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.02.2025
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05:13 14.02.2025 (обновлено: 05:20 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273733.html
Артиллеристы "Центра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы "Центра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.02.2025
Артиллеристы "Центра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области
Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области замаскированный пункт управления ВСУ, сообщили... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:13:00+03:00
2025-02-14T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 14 фев — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области замаскированный пункт управления ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, по координатам, полученным от воздушной разведки, нанес артиллерийский удар и уничтожил таким образом замаскированный в жилой постройке на правому берегу Днепра в Херсонкой области пункт управления одного из украинских подразделений вместе с его личным составом", — сообщили в оборонном ведомстве.На Каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.По данным Минобороны от четверга, за сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих. Они также лишились восьми автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух склада боеприпасов и двух станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы "Центра" уничтожили пункт управления ВСУ в Херсонской области

Минобороны: расчет гаубицы Д-30 уничтожил замаскированный пункт управления ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета гаубицы
Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета гаубицы. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 фев — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил размещенный на правом берегу Днепра в Херсонской области замаскированный пункт управления ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, по координатам, полученным от воздушной разведки, нанес артиллерийский удар и уничтожил таким образом замаскированный в жилой постройке на правому берегу Днепра в Херсонкой области пункт управления одного из украинских подразделений вместе с его личным составом", — сообщили в оборонном ведомстве.
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На Каховском направлении в Херсонской области подразделения артиллерии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику, плавсредства и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
По данным Минобороны от четверга, за сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих. Они также лишились восьми автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух склада боеприпасов и двух станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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