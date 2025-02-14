https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273236.html
Расчет "Панциря-С" поразил 16 беспилотников ВСУ
Расчет "Панциря-С" поразил 16 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
Расчет "Панциря-С" поразил 16 беспилотников ВСУ
Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" поразил 16 беспилотников противника в зоне специальной военной операции, рассказал командир расчёта... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T05:07:00+03:00
2025-02-14T05:07:00+03:00
2025-02-14T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
"панцирь-с"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" поразил 16 беспилотников противника в зоне специальной военной операции, рассказал командир расчёта этого комплекса Евгений Галкин. "Ехали на боевую задачу по прикрытию и охране определённого направления. В ходе движения поступила информация с вышестоящего командного пункта, что в нашей области замечен пролет беспилотников. В движении развернулись, отработали по четырем целям, после чего заняли точку и еще по восьми. Закончился боекомплект ракет. Дал команду на заряжание, дозарядили шесть ракет и отработали еще по четырем", - сказал Галкин в видеоролике Минобороны РФ. Залогом такой успешной работы он назвал опыт и слаженность расчета. Каждый знает, чем занимается, подчеркнул Галкин. За мужество и проявленный героизм командир расчета и боевой расчет комплекса был представлен к государственным наградам, рассказали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), "панцирь-с"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), "Панцирь-С"
Расчет "Панциря-С" поразил 16 беспилотников ВСУ
Расчет "Панциря-С" поразил 16 беспилотников противника в зоне спецоперации