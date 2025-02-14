https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273236.html

Расчет "Панциря-С" поразил 16 беспилотников ВСУ

Расчет "Панциря-С" поразил 16 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025

Расчет "Панциря-С" поразил 16 беспилотников ВСУ

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" поразил 16 беспилотников противника в зоне специальной военной операции, рассказал командир расчёта... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T05:07:00+03:00

2025-02-14T05:07:00+03:00

2025-02-14T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

"панцирь-с"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" поразил 16 беспилотников противника в зоне специальной военной операции, рассказал командир расчёта этого комплекса Евгений Галкин. "Ехали на боевую задачу по прикрытию и охране определённого направления. В ходе движения поступила информация с вышестоящего командного пункта, что в нашей области замечен пролет беспилотников. В движении развернулись, отработали по четырем целям, после чего заняли точку и еще по восьми. Закончился боекомплект ракет. Дал команду на заряжание, дозарядили шесть ракет и отработали еще по четырем", - сказал Галкин в видеоролике Минобороны РФ. Залогом такой успешной работы он назвал опыт и слаженность расчета. Каждый знает, чем занимается, подчеркнул Галкин. За мужество и проявленный героизм командир расчета и боевой расчет комплекса был представлен к государственным наградам, рассказали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), "панцирь-с"