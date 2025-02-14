https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999253422.html
Российский боец подобрался к амбразуре и взорвал пулеметный расчет ВСУ
Российский боец подобрался к амбразуре и взорвал пулеметный расчет ВСУ - РИА Новости, 14.02.2025
Российский боец подобрался к амбразуре и взорвал пулеметный расчет ВСУ
Стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового взвода ВС РФ ефрейтор Андрей Кокуев незаметно для пулеметчиков ВСУ подобрался на максимально близкое расстояние... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T00:04:00+03:00
2025-02-14T00:04:00+03:00
2025-02-14T00:04:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового взвода ВС РФ ефрейтор Андрей Кокуев незаметно для пулеметчиков ВСУ подобрался на максимально близкое расстояние к их опорному пункту, закинул подрывной заряд к амбразуре и уничтожил украинский пулеметный расчет, рассказали в российском Минобороны. "Гвардии ефрейтор Андрей Кокуев в составе группы российских военнослужащих направился на штурм опорного пункта противника, расположенного в лесном массиве. Зная, что подступы к опорнику простреливаются вражескими пулеметчиками, Андрей Кокуев, рискуя собственной жизнью, выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета, неся с собой запас взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. "Используя условия местности, Андрей подобрался на минимально возможное расстояние и забросил заранее подготовленный подрывной заряд к амбразуре огневой точки боевиков. В результате подрыва пулеметный расчет противника и расположенный там боекомплект были уничтожены", - добавили в ведомстве. После этого Кокуев первым ворвался в образовавшуюся брешь в оборонительных рубежах противника, захватил в плен застигнутого врасплох боевика, закрепился на позиции, после чего шквальным огнем прикрыл основную группу российских штурмовиков. Его боевые товарищи проникли на опорный пункт и приступили к зачистке. После того как опорный пункт перешел под контроль ВС РФ, противник предпринял несколько попыток выбить российские войска с занимаемых рубежей. Во время одной из контратак ефрейтор был ранен сбросом с беспилотника, но смог самостоятельно оказать себе первую помощь и продолжить выполнение задачи. "Растеряв атакующий потенциал, противник отошел вглубь подконтрольных ему территорий. Благодаря доблести и отваге, проявленным гвардии ефрейтором Андреем Кокуевым, российским войскам удалось закрепиться на новых рубежах и создать условия для развития наступления", - заключили в МО РФ.
https://ria.ru/20250209/spetsoperatsiya-1998205912.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский боец подобрался к амбразуре и взорвал пулеметный расчет ВСУ
Стрелок-помощник гранатометчика ВС России Кокуев уничтожил пулеметный расчет ВСУ
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового взвода ВС РФ ефрейтор Андрей Кокуев незаметно для пулеметчиков ВСУ подобрался на максимально близкое расстояние к их опорному пункту, закинул подрывной заряд к амбразуре и уничтожил украинский пулеметный расчет, рассказали в российском Минобороны.
"Гвардии ефрейтор Андрей Кокуев в составе группы российских военнослужащих направился на штурм опорного пункта противника, расположенного в лесном массиве. Зная, что подступы к опорнику простреливаются вражескими пулеметчиками, Андрей Кокуев, рискуя собственной жизнью, выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета, неся с собой запас взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.
"Используя условия местности, Андрей подобрался на минимально возможное расстояние и забросил заранее подготовленный подрывной заряд к амбразуре огневой точки боевиков. В результате подрыва пулеметный расчет противника и расположенный там боекомплект были уничтожены", - добавили в ведомстве.
После этого Кокуев первым ворвался в образовавшуюся брешь в оборонительных рубежах противника, захватил в плен застигнутого врасплох боевика, закрепился на позиции, после чего шквальным огнем прикрыл основную группу российских штурмовиков. Его боевые товарищи проникли на опорный пункт и приступили к зачистке.
После того как опорный пункт перешел под контроль ВС РФ, противник предпринял несколько попыток выбить российские войска с занимаемых рубежей. Во время одной из контратак ефрейтор был ранен сбросом с беспилотника, но смог самостоятельно оказать себе первую помощь и продолжить выполнение задачи.
"Растеряв атакующий потенциал, противник отошел вглубь подконтрольных ему территорий. Благодаря доблести и отваге, проявленным гвардии ефрейтором Андреем Кокуевым, российским войскам удалось закрепиться на новых рубежах и создать условия для развития наступления", - заключили в МО РФ
.