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Прокурор Южного округа Нью-Йорка ушла в отставку
Прокурор Южного округа Нью-Йорка ушла в отставку - РИА Новости, 14.02.2025
Прокурор Южного округа Нью-Йорка ушла в отставку
Прокурор Южного округа Нью-Йорка подала в отставку после того, как министерство юстиции США поручило закрыть дело о коррупции против мэра Эрика Адамса, сообщает РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:10:00+03:00
2025-02-14T01:10:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокурор Южного округа Нью-Йорка подала в отставку после того, как министерство юстиции США поручило закрыть дело о коррупции против мэра Эрика Адамса, сообщает газета New York Times. Даниэль Сассун в январе была назначена Трампом временным руководителем офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка, пока номинант на эту должность ожидает утверждения сенатом. "Принимаю вашу отставку на основании вашего решения продолжать политически мотивированное преследование, несмотря на прямое указание прекратить дело. Вы потеряли из виду клятву, которую давали при поступлении на работу в министерство юстиции", – сообщил в письме замглавы минюста Эмиль Бове, бывший юрист Трампа. В своем письме, которое цитирует газета, замглавы минюста также сообщил Сассун, что прокуроры, работавшие над делом Адамса, отправляются в административный отпуск, их действия будут расследованы генеральным прокурором и отделом внутренних расследований министерства юстиции. Он отметил, что оба органа также оценят поведение самой Сассун. Газета со ссылкой на источники также сообщает об увольнении двух чиновников, которые возглавляли отдел минюста по борьбе с коррупцией в политической сфере. По данным издания, в этот отдел планируется передать дело Адамса. Адамсу были предъявлены пять федеральных обвинений в коррупции, которые, как он утверждает, являются политической местью за его критику иммиграционной политики экс-президента Джо Байдена. В своем заявлении минюст приказал федеральным прокурорам отказаться от дела против Адамса, заявив об "ограничении" его возможности помогать администрации Трампа реализовывать иммиграционную политику.
https://ria.ru/20240926/mer-1974739942.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нью-йорк (город), сша, джо байден
В мире, Нью-Йорк (город), США, Джо Байден
Прокурор Южного округа Нью-Йорка ушла в отставку
Прокурор Сассун уволилась из-за поручения закрыть дело против мэра Нью-Йорка
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка подала в отставку после того, как министерство юстиции США поручило закрыть дело о коррупции против мэра Эрика Адамса, сообщает газета New York Times
.
Даниэль Сассун в январе была назначена Трампом временным руководителем офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка
, пока номинант на эту должность ожидает утверждения сенатом.
"Принимаю вашу отставку на основании вашего решения продолжать политически мотивированное преследование, несмотря на прямое указание прекратить дело. Вы потеряли из виду клятву, которую давали при поступлении на работу в министерство юстиции", – сообщил в письме замглавы минюста Эмиль Бове, бывший юрист Трампа.
В своем письме, которое цитирует газета, замглавы минюста также сообщил Сассун, что прокуроры, работавшие над делом Адамса, отправляются в административный отпуск, их действия будут расследованы генеральным прокурором и отделом внутренних расследований министерства юстиции. Он отметил, что оба органа также оценят поведение самой Сассун.
Газета со ссылкой на источники также сообщает об увольнении двух чиновников, которые возглавляли отдел минюста по борьбе с коррупцией в политической сфере. По данным издания, в этот отдел планируется передать дело Адамса.
Адамсу были предъявлены пять федеральных обвинений в коррупции, которые, как он утверждает, являются политической местью за его критику иммиграционной политики экс-президента Джо Байдена
. В своем заявлении минюст приказал федеральным прокурорам отказаться от дела против Адамса, заявив об "ограничении" его возможности помогать администрации Трампа реализовывать иммиграционную политику.