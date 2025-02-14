https://ria.ru/20250214/slovakija-1999419343.html

Украинские активисты потребовали расследовать визит Фицо в Россию

Украинские активисты потребовали расследовать визит Фицо в Россию - РИА Новости, 14.02.2025

Украинские активисты потребовали расследовать визит Фицо в Россию

Активисты проукраинской организации, которая базируется в Словакии, снова подают заявление в Генеральную прокуратуру с требованием провести расследование... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:51:00+03:00

2025-02-14T15:51:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 14 фев - РИА Новости. Активисты проукраинской организации, которая базируется в Словакии, снова подают заявление в Генеральную прокуратуру с требованием провести расследование поездки премьер-министра страны Роберта Фицо в Россию в декабре 2024 года, следует из их заявления. Активисты этой организации в конце 2024 года уже обращались в Генпрокуратуру Словакии с просьбой проверить шаги, которые на протяжении последнего времени предпринимает премьер-министр республики по отношению к России. Они были недовольны визитом Фицо в Москву 22 декабря 2024 года, где его принял президент РФ Владимир Путин. Активисты обвиняли премьера в саботаже, но это заявление было отклонено, прокурор постановил, что оно находится вне уголовно-правовой сферы и является исключительно политической интерпретацией визита словацкого премьера в РФ. "Этого решения (об отказе в проведении расследования - ред.) нам недостаточно, поэтому мы подаем (в Генеральную прокуратуру - ред.) дополненную жалобу. Мы настаиваем на том, что действия премьера Роберта Фицо в связи с его поездкой в Москву должны быть расследованы надлежащим образом", - говорится в заявлении организации в социальной сети Facebook*.Проукраинские активисты, которые написали заявление на Фицо, с конца декабря 2024 года проводят в республике многочисленные акции протеста, которые стали реакцией на поездку словацкого премьера в Москву. Тогда оппозиция республики также обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250212/slovakiya-1998825388.html

https://ria.ru/20250213/premer-1999153456.html

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в мире, россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин