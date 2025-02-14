https://ria.ru/20250214/shtajnmajer-1999433020.html

Штайнмайер высказался об администрации Трампа

Штайнмайер высказался об администрации Трампа - РИА Новости, 14.02.2025

Штайнмайер высказался об администрации Трампа

Подход к политике у новой администрации США сильно отличается от европейского подхода, поскольку новые власти в Вашингтоне "не уважают" сложившиеся правила и... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:38:00+03:00

2025-02-14T16:38:00+03:00

2025-02-14T16:38:00+03:00

в мире

германия

сша

вашингтон (штат)

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Подход к политике у новой администрации США сильно отличается от европейского подхода, поскольку новые власти в Вашингтоне "не уважают" сложившиеся правила и формы партнёрства, заявил в пятницу президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Очевидно, что новая американская администрация придерживается мировоззрения, которое сильно отличается от нашего, которое не проявляет никакого уважения к установленным правилам, к партнерствам, которые развивались в течение длительного времени, и к доверию, которое выстраивалось с течением времени. Мы не можем этого изменить. Мы должны принять это, и мы с этим справимся", - заявил Штайнмайер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его выступления велась на сайте конференции. При это президент ФРГ сказал, что важно не допустить того, чтобы мировоззрение новой американской администрации не стало доминирующим в мире. "Отсутствие правил не должно стать руководящим принципом нового мирового порядка", - добавил Штайнмайер. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.

https://ria.ru/20241124/merkel-1985408693.html

германия

сша

вашингтон (штат)

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в мире, германия, сша, вашингтон (штат), франк-вальтер штайнмайер