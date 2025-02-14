https://ria.ru/20250214/shpionazh-1999401678.html
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж в пользу спецслужб Украины
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж в пользу спецслужб Украины - РИА Новости, 14.02.2025
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж в пользу спецслужб Украины
Севастопольский городской суд приговорил иностранца к 14 годам колонии по делу о шпионаже в пользу спецслужб Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Севастопольский городской суд приговорил иностранца к 14 годам колонии по делу о шпионаже в пользу спецслужб Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. По данным ФСБ, 43-летний иностранец в Telegram передавал представителям украинской спецслужбы (ГУР МО Украины) сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения. "Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 276 УК РФ ("Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, то есть шпионаж"). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве. В правоохранительных органах города уточнили РИА Новости, что осужденный – гражданин одной из стран СНГ. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, снг, севастополь, украина, россия
Происшествия, СНГ, Севастополь, Украина, Россия
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж в пользу спецслужб Украины
В Севастополе иностранца осудили на 14 лет за шпионаж в пользу спецслужб Украины