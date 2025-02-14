Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж в пользу спецслужб Украины - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/shpionazh-1999401678.html
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж в пользу спецслужб Украины
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж в пользу спецслужб Украины - РИА Новости, 14.02.2025
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж в пользу спецслужб Украины
Севастопольский городской суд приговорил иностранца к 14 годам колонии по делу о шпионаже в пользу спецслужб Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:56:00+03:00
2025-02-14T14:56:00+03:00
происшествия
снг
севастополь
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Севастопольский городской суд приговорил иностранца к 14 годам колонии по делу о шпионаже в пользу спецслужб Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. По данным ФСБ, 43-летний иностранец в Telegram передавал представителям украинской спецслужбы (ГУР МО Украины) сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения. "Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 276 УК РФ ("Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, то есть шпионаж"). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве. В правоохранительных органах города уточнили РИА Новости, что осужденный – гражданин одной из стран СНГ. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250129/dnr-1996198639.html
https://ria.ru/20250211/prigovor-1998567548.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, снг, севастополь, украина, россия
Происшествия, СНГ, Севастополь, Украина, Россия
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж в пользу спецслужб Украины

В Севастополе иностранца осудили на 14 лет за шпионаж в пользу спецслужб Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Севастопольский городской суд приговорил иностранца к 14 годам колонии по делу о шпионаже в пользу спецслужб Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным ФСБ, 43-летний иностранец в Telegram передавал представителям украинской спецслужбы (ГУР МО Украины) сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В ДНР учительницу осудили за шпионаж в пользу Украины
29 января, 19:42
«
"Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 276 УК РФ ("Передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации, то есть шпионаж"). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.
В правоохранительных органах города уточнили РИА Новости, что осужденный – гражданин одной из стран СНГ.
Приговор в законную силу не вступил.
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
11 февраля, 11:06
 
ПроисшествияСНГСевастопольУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала