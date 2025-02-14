https://ria.ru/20250214/shkoly-1999338533.html

Малков: пять школ и три детсада строятся в Рязанской области в этом году

Малков: пять школ и три детсада строятся в Рязанской области в этом году - РИА Новости, 14.02.2025

Малков: пять школ и три детсада строятся в Рязанской области в этом году

В Рязанской области в этом году ведется строительство пяти школ и трех детских садов, начинаются работы еще на пяти объектах, сообщил губернатор, секретарь... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:49:00+03:00

2025-02-14T11:49:00+03:00

2025-02-14T11:49:00+03:00

рязанская область

павел малков

владимир якушев

сергей кравцов

единая россия

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РЯЗАНЬ, 14 фев – РИА Новости. В Рязанской области в этом году ведется строительство пяти школ и трех детских садов, начинаются работы еще на пяти объектах, сообщил губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Малков. Глава региона отметил, что промежуточные итоги президентской программы модернизации образовательной инфраструктуры подвели на совещании под председательством секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева и министра просвещения Сергея Кравцова. "В этом году строим пять школ и три детских сада. Начинаем строительство ещё трёх школ и двух детсадов. На совещании обсудили с коллегами положение дел на каждом объекте", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. По его словам, за три года в регионе обновили 46 школ. Благодаря участию в разных проектах за несколько лет построено 15 новых объектов: четыре школы и 11 детских садов. "Рязанцы хотят видеть конкретные дела, спрос будет серьёзным. Депутаты "Единой России" должны контролировать ход работ на каждом объекте, представлять интересы жителей, привлекать активных граждан и общественные организации", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20250210/shkola-1998502748.html

https://ria.ru/20250210/gazifikatsiya-1998463795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, владимир якушев, сергей кравцов, единая россия