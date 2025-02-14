https://ria.ru/20250214/sevastopol-1999394301.html

Путин рассказал о значении Севастополя для России

Путин рассказал о значении Севастополя для России - РИА Новости, 14.02.2025

Путин рассказал о значении Севастополя для России

Севастополь всегда играл особую для России роль, значение города в последние годы возросло, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:38:00+03:00

2025-02-14T14:38:00+03:00

2025-02-14T14:38:00+03:00

севастополь

россия

владимир путин

михаил развожаев

политика

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НОВО-ОГАРЕВО, 14 фев - РИА Новости. Севастополь всегда играл особую для России роль, значение города в последние годы возросло, заявил президент России Владимир Путин. "Севастополь всегда, и во времена Советского союза, играл особую роль, занимал особое место в жизни страны. Севастополь - город, который фактически напрямую взаимодействовал с федеральными органами власти. Его значение ничуть не меньше в современных наших условиях, может быть, даже и больше. Значение Севастополя для России в целом возросло", - сказал Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html

севастополь

россия

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севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев, политика