https://ria.ru/20250214/sertifikat-1999288008.html
Более 46 тысяч красноярцев получили госуслуги по соцсертификату
Более 46 тысяч красноярцев получили госуслуги по соцсертификату - РИА Новости, 14.02.2025
Более 46 тысяч красноярцев получили госуслуги по соцсертификату
Более 46 тысяч жителей Красноярского края получили в 2024 году госуслуги по социальному сертификату, сообщает пресс-служба Министерства финансов региона. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:06:00+03:00
2025-02-14T09:06:00+03:00
2025-02-14T09:06:00+03:00
общество
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Более 46 тысяч жителей Красноярского края получили в 2024 году госуслуги по социальному сертификату, сообщает пресс-служба Министерства финансов региона. По ее данным, край стал одним из первых регионов, включившихся в этот пилотный проект, и уже имеет четырехлетний опыт предоставления госуслуг в таком формате. "В Красноярском крае завершен эксперимент по внедрению социального заказа — нового механизма оказания государственных услуг. Теперь он будет применяться на постоянной основе. Жители края могут получать услуги за счет бюджетных средств не только в государственных, но и в частных организациях, в том числе по социальному сертификату... В 2024 году этим механизмом воспользовались более 46 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в реестр исполнителей услуг включены 226 негосударственных организаций, а объем заключенных соглашений составил 1,3 миллиарда рублей. Жители края могут выбирать исполнителей услуг по пяти направлениям: социальное обслуживание на дому, содействие занятости населения (обучение женщин в декретном отпуске и пенсионеров), дополнительное образование детей, школьный туризм, физкультурно-оздоровительные услуги для граждан старшего возраста. "Одним из успешных примеров реализации соцзаказа является программа школьного туризма, действующая в регионе уже четвертый год в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Благодаря социальному сертификату учащиеся 5–9-х классов могут за счет краевого бюджета путешествовать по региону", - сообщает пресс-служба. Для них организованы туры патриотической, научно-познавательной и экологической направленности с посещением уникальных природных объектов, памятников истории, культуры и архитектуры Красноярского края. В 2025 году практику социального заказа планируется расширить и внедрить новый механизм в сферу здравоохранения.
https://ria.ru/20241009/gospodderzhka-1977176069.html
https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979768892.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярский край
Общество, Красноярский край
Более 46 тысяч красноярцев получили госуслуги по соцсертификату
Более 46 тысяч красноярцев получили госуслуги по соцсертификату в 2024 году
КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости.
Более 46 тысяч жителей Красноярского края получили в 2024 году госуслуги по социальному сертификату, сообщает пресс-служба
Министерства финансов региона.
По ее данным, край стал одним из первых регионов, включившихся в этот пилотный проект, и уже имеет четырехлетний опыт предоставления госуслуг в таком формате.
"В Красноярском крае
завершен эксперимент по внедрению социального заказа — нового механизма оказания государственных услуг. Теперь он будет применяться на постоянной основе. Жители края могут получать услуги за счет бюджетных средств не только в государственных, но и в частных организациях, в том числе по социальному сертификату... В 2024 году этим механизмом воспользовались более 46 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в реестр исполнителей услуг включены 226 негосударственных организаций, а объем заключенных соглашений составил 1,3 миллиарда рублей. Жители края могут выбирать исполнителей услуг по пяти направлениям: социальное обслуживание на дому, содействие занятости населения (обучение женщин в декретном отпуске и пенсионеров), дополнительное образование детей, школьный туризм, физкультурно-оздоровительные услуги для граждан старшего возраста.
«
"Одним из успешных примеров реализации соцзаказа является программа школьного туризма, действующая в регионе уже четвертый год в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Благодаря социальному сертификату учащиеся 5–9-х классов могут за счет краевого бюджета путешествовать по региону", - сообщает пресс-служба.
Для них организованы туры патриотической, научно-познавательной и экологической направленности с посещением уникальных природных объектов, памятников истории, культуры и архитектуры Красноярского края.
В 2025 году практику социального заказа планируется расширить и внедрить новый механизм в сферу здравоохранения.