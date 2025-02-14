https://ria.ru/20250214/samolet-1999381454.html
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 14.02.2025
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолёт государственной авиации выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:02:00+03:00
2025-02-14T14:02:00+03:00
2025-02-14T14:08:00+03:00
пермь
екатеринбург
ижевск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152802/04/1528020436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9a1661bc54a8767eb82477163c5d4540.jpg
САМОЛЁТ УФА, 14 фев - РИА Новости. Самолёт государственной авиации выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале."Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250213/sochi-1999216723.html
пермь
екатеринбург
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152802/04/1528020436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d7104e1965beed02d2c023d2bc2ae0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, екатеринбург, ижевск, происшествия
Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Происшествия
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Перми закрыли аэропорт после того, как самолет выкатился за пределы ВПП