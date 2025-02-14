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В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 14.02.2025
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14:02 14.02.2025 (обновлено: 14:08 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/samolet-1999381454.html
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 14.02.2025
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолёт государственной авиации выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:02:00+03:00
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пермь
екатеринбург
ижевск
происшествия
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САМОЛЁТ УФА, 14 фев - РИА Новости. Самолёт государственной авиации выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале."Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск, добавили в пресс-службе.
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пермь, екатеринбург, ижевск, происшествия
Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Происшествия
В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Перми закрыли аэропорт после того, как самолет выкатился за пределы ВПП

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВзлетная полоса
Взлетная полоса - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Взлетная полоса. Архивное фото
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САМОЛЁТ УФА, 14 фев - РИА Новости. Самолёт государственной авиации выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале.
"Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск, добавили в пресс-службе.
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