https://ria.ru/20250214/samolet-1999381454.html

В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 14.02.2025

В Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолёт государственной авиации выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.02.2025

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САМОЛЁТ УФА, 14 фев - РИА Новости. Самолёт государственной авиации выкатился за пределы ВПП в Перми, аэропорт временно закрыт, сообщает пресс-служба авиагавани в своем Telegram-канале."Аэропорт Пермь (Большое Савино) временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Сегодня в 14:30 (12.30 мск) самолёт государственной авиации выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250213/sochi-1999216723.html

пермь

екатеринбург

ижевск

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пермь, екатеринбург, ижевск, происшествия